Если США откажутся от помощи Украине: Ермак объяснил, есть ли у Киева план Б

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью французскому изданию Libération выразил уверенность, что даже в случае прекращения помощи от США Украина продолжит борьбу за свою независимость, будет развивать внутреннее производство и будет искать новые возможности для сотрудничества с международными партнерами, в том числе с новой администрацией Дональда Трамп.

Андрей Ермак. Фото: УНН

"Мы будем бороться дальше, вне зависимости от внешних факторов. Наша задача – обеспечить устойчивость страны. Пока США остается важным партнером, но мы также будем активно работать с новой администрацией, в частности с президентом Трампом. Кроме того, мы сосредоточимся на развитии собственного производства, будем укреплять экономику и поддерживать внутренние реформы. Мы также не забываем о Европе, с которой мы строим еще более тесные. отношения", — отметил Ермак.

Он подчеркнул, что Европейский Союз никогда не был таким объединенным и сильным, как сегодня, и хотя европейцы иногда не полностью осознают свой потенциал, важно, чтобы Европа оставалась единой в поддержке Украины.

Ермак также упомянул, что ситуация с финансовой и военной поддержкой со стороны США остается непредсказуемой, и есть определенный риск, что помощь может быть сокращена.

"Можем ли мы обойтись без этой поддержки? Откровенно говоря, нет. Мы сегодня не можем себе позволить это. Однако мы осознаем, что на международной арене могут произойти изменения, поэтому мы должны быть готовы к разным сценариям", — подчеркнул он.

По словам Ермака, несмотря на эти риски Украина уже сделала большой шаг в развитии собственного оборонного и производственного потенциала. В Украине начала активно работать новая индустриальная база, национальные предприятия настраивают производство важной техники, а также увеличивают экспортные возможности, что позволит стране сохранять экономическую стабильность.

"Нельзя забывать, что мы стали гораздо сильнее в области оборонных технологий, а также в способности адаптироваться к новым условиям, которые могут возникнуть, если некоторые международные партнеры снизят свою поддержку. Но мы имеем четкое понимание того, что независимо от внешних факторов, мы сможем выстоять", — отметил Ермак.

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