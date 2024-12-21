Если план Трампа сработает: в каком месяце 2025 года будет прекращен огонь

Очень маловероятно, что план Трампа по прекращению войны в Украине принесет окончательный мир, очень уж разные позиции Украины и РФ. Если какие-то сдвиги и произойдут, то приведут лишь к понижению интенсивности боевых действий на фронте, к прекращению огня. Это возможно только после определенной итерации переговорного процесса и реализации нескольких кейсов – не раньше мая 2025 года. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии Виталий Кулик.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, у него при этом до сих пор есть определенный скепсис относительно того, удастся ли Дональду Трампу помочь даже частичное прекращение огня на фронте.

"Я не исключаю возможность того, что переговоры либо провалятся, либо затянутся, не будет очевидных результатов. Соединенные Штаты потеряют к ним значительный интерес с точки зрения получения политических дивидендов и администрация Трампа может развернуться, в том числе, в сторону Украины, а может и не разворачиваться в сторону Украины, а сконцентрироваться на другом регионе, а нас держать на уровне выживания, то есть не давать нам проиграть, но и не позволять победить. То есть дозировано нас поддерживать, чтобы нам хватало вооружения только на то, чтобы фронт не расширялся и у россиян не было каких-то существенных прорывов. в рамках стратегирования нашей внешней политики", – констатировал Виталий Кулик.

Подытоживая Виталий Кулик подчеркнул, что время покажет, как оно будет на самом деле, но на данный момент все указывает на то, что вход Трампа в Овальный кабинет не будет означать автоматического прекращения огня.

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