Если оборона Часового Яра упадет: какой город примет на себя основной удар РФ

Российские войска продолжают попытки захватить Часов Яр, выполняя одну из ключевых политических задач Кремля. Однако почти год эти усилия не дают результатов. В случае, если город все же будет оккупирован, следующим оборонительным рубежом станет Константиновка.

Бои за Часов Яр (фото из открытых источников)

Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец во время эфира телемарафона 9 февраля.

По его словам, украинское командование на всех уровнях, включая руководство ОСУО "Хортица" и командование ОТУ, делает все возможное, чтобы не допустить реализации военных и политических планов противника по захвату Часового Яра.

Однако в случае успешного продвижения окупантов Константиновка станет следующим оборонным узлом, где украинские силы сосредоточат усилия на сдерживании врага.

Как отметил Запорожец, российские войска существенно нарастили интенсивность атак — количество штурмов выросло на 97%. Враг ежедневно несет значительные потери, теряя от 50 до 100 военных, однако не прекращает наступление. Из-за нехватки бронетехники россияне начали использовать квадроциклы и баги.

"Сейчас активно готовимся к оборонительным действиям, если будет наступление именно на Константиновку. Создаются фортификационные сооружения, привлечем все возможные ресурсы и технику", — подчеркнул спикер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кафиры пытаются перерезать важную трассу. Продолжаются тяжелые бои за многоэтажки на западе города Часов Яр Донецкой области. Один из кварталов в районе юго-западнее и западнее был утрачен полностью Силами Обороны, еще один — наполовину. Об этом сообщил военный обозреватель и корреспондент Богдан Мирошников.

По его информации, под контролем Сил Обороны остается 1,5 квартала. В других местах – тяжелые бои.

"Нашим воинам пришлось отойти от стадиона — теперь, к сожалению, враг имеет возможность продвинуться в микрорайон Шевченко и/или обойти его же в Цех №2 огнеупорного завода. Также оккупант завязал бои за микрорайон Новосеверный и имел частичные успехи", — отмечает воинкор.