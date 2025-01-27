Если не членство в НАТО: Стало известно, какие гарантии безопасности может получить Украина

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Ткачик Олеся
Одним из ключевых вопросов переговоров о мире будет вступление Украины в НАТО, уверен политолог Виктор Андрусив. По его словам, и хорошо, что сейчас начали признавать, что решение принять Украину в Альянс никогда нормально не поддерживалось. Перспективы членства всегда были скудны, в частности, из-за позиций отдельных стран: Турции, Германии, Венгрии, и в разное время в зависимости от выборов еще других. Однако еще важнее: НАТО никогда не было эффективным оборонным инструментом, убежден эксперт.
Украина НАТО
Дело в том, говорит политолог, что в мире гибридных угроз, эта организация растерялась, и максимум к чему прибегала к каким-то общим учениям. Да, добавляет эксперт, статья 5 важный инструмент защиты, но эта статья работает только при единодушном решении. То есть, подчеркивает Андрусив, кремлевскому диктатору Владимиру Путину всегда достаточно иметь одного сателлита, чтобы заблокировать деятельность этой организации, а сегодня он у него не один. Поэтому эффективность этой структуры с момента распада Советского Союза всегда была под вопросом, добавил эксперт.
По его мнению, наиболее перспективным вариантом замены НАТО может быть формирование полноценной общей политики безопасности и обороны ЕС, или проще создание полноценной европейской армии. По состоянию на сегодняшний день такая политика существует, но выглядит довольно убого. Ее приоритеты, говорит Андрусив, финансировать оборонные проекты стран-членов, реагировать на кризисы, миротворческие операции. Но эта политика не полноценна, то есть нет отдельного органа, который ею занимается, нет совместной интеграции военных органов стран и вооруженных сил в единую силу.
В этом контексте политолог обратил внимание на то, что у Путина никогда не вызывало проблем вопрос вступления Украины в ЕС. Если Украина становится страной-членом ЕС, то участвует во всех его политиках, в том числе в оборонной. То есть ВСУ становятся частью "европейской армии". При условии, что общая оборонная политика возлагает на все страны ответственность за совместное реагирование на нападение, Украина получает гарантию защиты в рамках этой политики.
По его словам, в итоге Путин получает не вступление Украины в НАТО, но не получает нас беззащитными.
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