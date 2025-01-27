Если не членство в НАТО: Стало известно, какие гарантии безопасности может получить Украина

Одним из ключевых вопросов переговоров о мире будет вступление Украины в НАТО, уверен политолог Виктор Андрусив. По его словам, и хорошо, что сейчас начали признавать, что решение принять Украину в Альянс никогда нормально не поддерживалось. Перспективы членства всегда были скудны, в частности, из-за позиций отдельных стран: Турции, Германии, Венгрии, и в разное время в зависимости от выборов еще других. Однако еще важнее: НАТО никогда не было эффективным оборонным инструментом, убежден эксперт.

Украина НАТО

Дело в том, говорит политолог, что в мире гибридных угроз, эта организация растерялась, и максимум к чему прибегала к каким-то общим учениям. Да, добавляет эксперт, статья 5 важный инструмент защиты, но эта статья работает только при единодушном решении. То есть, подчеркивает Андрусив, кремлевскому диктатору Владимиру Путину всегда достаточно иметь одного сателлита, чтобы заблокировать деятельность этой организации, а сегодня он у него не один. Поэтому эффективность этой структуры с момента распада Советского Союза всегда была под вопросом, добавил эксперт.

"Однако для нас принципиальным вопросом завершения войны есть гарантии безопасности, то есть что подобное не повторится. НАТО в этом плане хоть и плохая гарантия, но все же гарантия и сдерживающий фактор. Поэтому правильный вопрос, который стоит задать сегодня: если не НАТО, какие варианты гарантий безопасности могут быть?" – отмечает эксперт.

По его мнению, наиболее перспективным вариантом замены НАТО может быть формирование полноценной общей политики безопасности и обороны ЕС, или проще создание полноценной европейской армии. По состоянию на сегодняшний день такая политика существует, но выглядит довольно убого. Ее приоритеты, говорит Андрусив, финансировать оборонные проекты стран-членов, реагировать на кризисы, миротворческие операции. Но эта политика не полноценна, то есть нет отдельного органа, который ею занимается, нет совместной интеграции военных органов стран и вооруженных сил в единую силу.

"Понятно, что хрупкая политика обороны связана с тем, что большинство (не все) членов ЕС в НАТО и им не нужно дублирование. Грубо говоря, Трамп прав, когда обвиняет Европу в том, что она экономит на обороне за счет США. Теперь, когда он вернулся, вопрос формирования нормальной политики обороны может возникнуть с новой силой", — отмечает политолог.

В этом контексте политолог обратил внимание на то, что у Путина никогда не вызывало проблем вопрос вступления Украины в ЕС. Если Украина становится страной-членом ЕС, то участвует во всех его политиках, в том числе в оборонной. То есть ВСУ становятся частью "европейской армии". При условии, что общая оборонная политика возлагает на все страны ответственность за совместное реагирование на нападение, Украина получает гарантию защиты в рамках этой политики.

"Более того, как член ЕС, мы можем размещать у себя военные контингенты стран-членов, организовывать совместное производство и т.д. Все это имеет очень серьезные перспективы, учитывая изоляционизм Трампа, не говоря уже о его угрозах отнять Гренландию. Европейские лидеры должны наконец найти свои "яйца", и перестать жить в иллюзиях надежды на США. В обстоятельствах, когда США будут уменьшать свое военное участие в Европе, ценность Украины только растет. Наши вооруженные силы могли стать основой этой оборонной политики, а наши производства обеспечить новую европейскую армию", — говорит Андрусив.

По его словам, в итоге Путин получает не вступление Украины в НАТО, но не получает нас беззащитными.

"Мы получаем гарантии безопасности в рамках ЕС, а не НАТО. Трамп получает уменьшение роли США в безопасности ЕС. Что касается ядерного оружия, я напомню, что у ЕС ядерное оружие имеет Франция. Более того, учитывая позицию Британии, я не исключаю, что она может присоединиться к такой оборонной политике, не являясь членом ЕС. В конце концов США остаются важным участником и гарантом мира и безопасности своими силами в Европе, даже в условиях уменьшения своего присутствия и роли НАТО", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в соцсетях появился план завершения войны за 100 дней.



