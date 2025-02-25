Если не будет помощи США: сколько Украина продержится в войне

Нападки Дональда Трампа на Украину вынуждают европейские страны думать о невероятном: США могут прекратить вооружать Киев.

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Но и президент Украины Владимир Зеленский, и военные аналитики считают, что, хотя потеря поддержки США будет серьезным ударом и ударит по поставкам ключевого оружия, Украина при поддержке своих европейских союзников сможет продолжать борьбу в течение многих месяцев. Об этом пишет Politico.

Правительства спешат продемонстрировать дипломатическую и военную поддержку Украины. Более десятка лидеров были в Киеве в понедельник, и многие другие присоединились виртуально, в то время как ЕС работает над пакетом военной помощи стоимостью не менее 20 миллиардов евро.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал POLITICO: "Самый мощный рычаг влияния, который имеет Трамп на Украину, — это угрожать неснабжением оружия. На мой взгляд, у нас есть шесть месяцев, прежде чем мы действительно начнем ощущать нехватку оружия на линии фронта".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Правительство США распорядилось провести немедленную проверку целесообразности и необходимости дальнейшего функционирования базы НАТО в греческом Александруполисе, которая использовалась для транспортировки военной помощи в Украину, сообщает издание Democtratia.

Эта база, расположенная на Эгейском побережье Тракии, рядом с черноморскими проливами, служила США и НАТО для перемещения сил в Восточную Европу. Во время администрации Джо Байдена база также являлась важным транзитным пунктом для доставки американской помощи, включая военную, в Украину.

Однако, как отмечает издание, теперь база может оказаться ненужной, поскольку администрация Трампа не планирует продолжать поддержку Украины, особенно после того, как были проведены продуктивные переговоры с Россией в Саудовской Аравии.