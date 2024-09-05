"Если" и "но": в Германии сделали заявление о поддержке Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин будет помогать Украине без каких-либо "если" или "но". По его словам, приоритетным направлением станет противовоздушная помощь Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сообщение Минобороны ФРГ в соцсети Х.



Борис Писториус и Рустем Умеров. Фото из открытых источников

В преддверии заседания в формате "Рамштайн" министр обороны ФРГ Борис Писториус встретился в Берлине с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и выразил поддержку помощи Украине.

"Противовоздушная оборона остается в центре внимания поддержки Германии. В этом году мы поставим системы IRIS-T, а также включая боеприпасы и "Гепарды". Мы будем продолжать помогать и дальше – без каких-либо "если" или "но"", — сказал Писториус.

6 сентября в Германии состоится 24-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Как сообщает Spiegel, ожидается, что участие в заседании также примет Владимир Зеленский, планирующий "описать всю серьезность ситуации" на войне в Украине. Президент будет говорить о важности поставок новых средств ПВО и дальнобойного оружия для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц обещает Украине новые системы противовоздушной обороны IRIS-T. По его словам, по две установки IRIS-T SLM и IRIS-T SLS будет доставлено до конца года. Кроме того, в 2025 году Украина получит еще 13 установок.

Также "Комментарии" писали о том, что помощь Украине в размере 50 миллиардов долларов оказалась под угрозой. В этом вопросе сыграл неожиданный фактор Камалы Харрис.