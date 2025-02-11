Выборы в Украине отложены из-за военного положения, весомым аргументом для этого является то, что страна – под постоянной бомбардировкой, с миллионами людей, физически находящихся в состоянии войны или беженцев за границей, и отбиваясь от России – не может иметь свободных и честных выборов, пока не будет мира. Но первоначальное прекращение огня могло бы обеспечить это спокойствие и даже шанс для Владимира Зеленского отступить и предоставить возможность обновить лица, без неприятной истории нынешнего лидера Украины с первым термином Трампа, договориться о более широком соглашении. Об этом пишет CNN.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По некоторым опросам на предстоящих президентских выборах в Украине, если бы они проводились сейчас, лидирует Валерий Залужный, бывший главнокомандующий, которого Зеленский уволил в прошлом году. Сейчас Залужный является послом Украины в Великобритании, и недавно присутствовал на встрече с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми в Киеве.

И в случае "обновления лиц", Залужный мог бы направить лояльность украинских вооруженных сил на не совсем идеальную договоренность с Москвой, отмечают в издании.

" Но многое тоже может пойти не так. Избирательный хаос может привести к несовершенному или спорному результату. Больше пророссийских настроений может попасть в избирательный бюллетень из-за хакерства или должностных преступлений. Угроза коррупционных расследований заставляет многих чиновников переживать за свою судьбу. Это такой беспорядок, которого можно ожидать во время войны, и почему выборы могут быть слишком сложными ", – говорится в статье.

В CNN добавляют, что этот конфликт определил себя как один из неожиданных. Зеленского сравнивают с современным Уинстоном Черчиллем, обеспечивающим Западу хребет, о котором он не догадывался. Было бы дико для колебаний войны, чтобы он отошел в сторону в момент наибольшей уязвимости Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин высказался о намерениях президента США Дональда Трампа по окончании войны в Украине.

По его словам, хотя у Трампа есть желание разрешить ситуацию, конкретного плана у него нет. "Могу для вас сократить всю массу ежедневных новостей о Трампе и войне в Украине до двух тезисов: намерения у него есть, никакого плана нет", – заявил Жорин.