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Если бы не решение США, Путин, возможно, бы не вторгся в Украину: экс-директор ЦРУ сделал заявление

Неадекватная реакция западных государств на события в мире может вызвать уверенность РФ в собственных силах, считает американский генерал

сегодня, 15:00 comments3853
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Кравцев Сергей
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Полномасштабного вторжения российских войск в Украину могло бы и не произойти, если бы США дали России сигнал, что это можно сделать. Таким сигналом могло стать то, что Вашингтон вывел свои войска из Афганистана, что стало большим унижением для Штатов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "24 каналу" сделал генерал американской армии в отставке, бывший директор Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус.

Если бы не решение США, Путин, возможно, бы не вторгся в Украину: экс-директор ЦРУ сделал заявление

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Генерал заявил, что вывод войск с афганской территории был "совсем не блестящим".


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Дэвид Петреус напомнил, что до ситуации в Афганистаном еще было вторжение РФ в Грузию, а потом и в Крым, и на Донбасс и, опять же, беззубая реакция на все эти события со стороны Запада.

"Учитывая это все Путин (Ред. – президент РФ Владимир Путин) решил, что США и страны НАТО не будут реагировать на вторжение России в Украину. Он очень сильно ошибся, и это была не единственная его серьезная ошибка. Он думал, что быстро захватит Киев, заменит Зеленского (Ред. – президент Владимир Зеленский) на пророссийского политика и так далее", — высказался экс-директор ЦРУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский президент Владимир Путин, побоявшийся из-за выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на его арест посетить саммит БРИКС в ЮАР, похоже, не поедет и в Турцию, где в конце лета намечалась его встреча с местным лидером Реджепом Эрдоганом. Вероятным местом первого появления Путина вне оккупированных россиянами территорий (Беларусь, часть Украины, где мог быть и двойник) после мартовского решения МУС, может стать Индия, где 9-10 сентября состоится встреча глав государств в формате G20. Рискнет ли Путин, наконец, "выбраться из бункера" и посетить какую-то цивилизованную страну? Как сказывается на его реноме и международная изоляция – и страх побывать где-то, где его могут арестовать, а то и прихлопнуть? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://24tv.ua/devid-petreus-pro-chervoni-liniyi-eksglava-tsru-poyasniv-shho_n2377378
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