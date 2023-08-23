Если бы не решение США, Путин, возможно, бы не вторгся в Украину: экс-директор ЦРУ сделал заявление

Полномасштабного вторжения российских войск в Украину могло бы и не произойти, если бы США дали России сигнал, что это можно сделать. Таким сигналом могло стать то, что Вашингтон вывел свои войска из Афганистана, что стало большим унижением для Штатов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "24 каналу" сделал генерал американской армии в отставке, бывший директор Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Генерал заявил, что вывод войск с афганской территории был "совсем не блестящим".

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Дэвид Петреус напомнил, что до ситуации в Афганистаном еще было вторжение РФ в Грузию, а потом и в Крым, и на Донбасс и, опять же, беззубая реакция на все эти события со стороны Запада.

"Учитывая это все Путин (Ред. – президент РФ Владимир Путин) решил, что США и страны НАТО не будут реагировать на вторжение России в Украину. Он очень сильно ошибся, и это была не единственная его серьезная ошибка. Он думал, что быстро захватит Киев, заменит Зеленского (Ред. – президент Владимир Зеленский) на пророссийского политика и так далее", — высказался экс-директор ЦРУ.

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