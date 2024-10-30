В настоящее время есть информация о подготовке и направлении на территорию РФ одной дивизии военнослужащих КНДР согласно ратифицированному договору о взаимопомощи, отметил военный Денис Ярославский.

Войска КНДР

По его словам, большинство бойцов КНДР в возрасте до 25 лет, что повышает их боевой потенциал, особенно в использовании беспилотных систем.

"Учитывая радиоперехват, мы слышим корейский язык со стороны врага. Логично предположить, что первая группа военных, численностью в один тактический батальон, уже прибыла в Курскую область для проведения рекогностирования и согласования. Одной из проблем, которая тестируется сейчас, языковой барьер", — отметил военный.

По его словам, если партнеры Украины ограничатся лишь глубокой обеспокоенностью, войска КНДР начнут входить на другие, признанные Россией территории, в частности Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. При этом на Генеральной ассамблее ООН мы услышим заявления, что КНДР не нарушает нормы международного права и действует как комбатанты, отметил Ярославский.

При этом он подчеркнул, что три года назад Южная Корея стала первой в мире, создавшей силы беспилотных систем. За это время она приобрела необходимый теоретический опыт в этом направлении. Сейчас, считает военный, единственным шансом противостоять этому нашествию и предотвратить последующую войну КНДР против Сеула является полноценное объединение Сил Беспилотных Систем Кореи с аналогичным подразделением Сухаревского в ВСУ для проведения слаженности и обретения реального боевого опыта.

Также, по мнению Ярославского, официальный Сеул должен осознать, что настоящая цель армии КНДР не в помощи РФ уничтожить Украину, а в получении реального боевого опыта, которого не имели ни Сеул, ни КНДР более 70 лет.

"Поэтому действия южнокорейцев должны быть зеркальными! Лучше сейчас инвестировать в украинскую армию технологии и деньги, чем потерять от 300 до 500 миллиардов долларов капитализации своих компаний в первую неделю с начала войны против КНДР в 2027 году", — добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что высокопоставленные представители украинской разведки уже имеют подтвержденные данные о том, что около 3000 северокорейских военнослужащих были опрокинуты в Курскую область РФ.



