Уступки со стороны Соединенных Штатов Америки перед агрессивной политикой Российской Федерации могут значительно ускорить вероятность начала третьей мировой войны.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Эскалационные процессы нарастают, а западные страны уже готовятся к масштабному конфликту. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил военный обозреватель Василий Пехньо.

"Сейчас мы видим усиление эскалации. Если рассматривать возможные варианты, которые есть у Трампа, то ключевым моментом станет не 8 августа, а 9 августа — то есть следующий день. У Трампа есть два варианта действий. Первый — ничего не делать, просто смириться с тем, что Россия не прекращает войну, а Китай и Индия так продолжают покупать. геополитическое поражение. Второй вариант — это обострение ситуации, усиление поддержки Украины, предоставление вооружения, чтобы мы смогли достичь того, что называют справедливым и устойчивым миром", — объяснил Пехньо.

Военный эксперт отметил, что события развиваются по второму сценарию эскалации. По его мнению, на это указывают такие факторы, как заявление России о выходе из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, а также недавнее заявление Дональда Трампа о перемещении военных кораблей.

Помимо этого, Пехньо обратил внимание на слова министра финансов США, заявившего, что Китай не намерен отказываться от импорта российских энергоносителей. Это в свою очередь означает, что КНР будет платить 100% пошлин — что также, по словам эксперта, является признаком роста напряженности.

"Мы уже видим признаки перехода к новому уровню глобального противостояния", — подытожил Пехньо.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что теперь Путин сильно раздражает Трампа . Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны-агрессора России Владимир Путин — это иностранные лидеры, которые вызывают наибольшее раздражение у Дональда Трампа. Особенно, как отмечается, Путин раздражает его больше всего.

В публикации The Hill говорится, что именно эти политики больше всего "усложнили внешнеполитические расчеты Трампа". Как указывает автор материала, Путин и Нетаньяху причинили страдания украинскому и палестинскому народам и не намерены менять избранный политический курс.

Однако больше всего у Трампа ухудшились отношения именно с Путиным. Президент РФ проигнорировал его призывы остановить войну против Украины. Более того, недавно Трамп направил две ядерные подлодки ближе к российским границам — в ответ на провокационные заявления заместителя Путина в Совбезе РФ Дмитрия Медведева.