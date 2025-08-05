Эскалация усиливается: у Трампа есть только два сценария по Украине

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Лиля Воробьева
Уступки со стороны Соединенных Штатов Америки перед агрессивной политикой Российской Федерации могут значительно ускорить вероятность начала третьей мировой войны.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Эскалационные процессы нарастают, а западные страны уже готовятся к масштабному конфликту. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил военный обозреватель Василий Пехньо.
Военный эксперт отметил, что события развиваются по второму сценарию эскалации. По его мнению, на это указывают такие факторы, как заявление России о выходе из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, а также недавнее заявление Дональда Трампа о перемещении военных кораблей.
Помимо этого, Пехньо обратил внимание на слова министра финансов США, заявившего, что Китай не намерен отказываться от импорта российских энергоносителей. Это в свою очередь означает, что КНР будет платить 100% пошлин — что также, по словам эксперта, является признаком роста напряженности.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что теперь Путин сильно раздражает Трампа . Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны-агрессора России Владимир Путин — это иностранные лидеры, которые вызывают наибольшее раздражение у Дональда Трампа. Особенно, как отмечается, Путин раздражает его больше всего.В публикации The Hill говорится, что именно эти политики больше всего "усложнили внешнеполитические расчеты Трампа". Как указывает автор материала, Путин и Нетаньяху причинили страдания украинскому и палестинскому народам и не намерены менять избранный политический курс.