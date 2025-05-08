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Эскалация неизбежна: РФ продолжит массированно атаковать украинцев

Несмотря на санкции, страна-агрессор продолжает развивать оборонную сферу

сегодня, 11:25
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Клименко Елена

Несмотря на глубокий экономический кризис Россия продолжает масштабно финансировать военно-промышленный комплекс, готовясь к дальнейшей эскалации войны против Украины. По данным разведывательной компании "Даллас", в 2025 году Москва планирует изготовить не менее 633 крылатых ракет Х-101.

Эскалация неизбежна: РФ продолжит массированно атаковать украинцев

Фото: 24 Канал

Аналитика оказавшихся в распоряжении журналистов и Сил обороны Украины документов показывает, что производство этих высокоточных боеприпасов ведется по долгосрочному плану. Да, еще в 2024 году российские структуры активно закупали необходимые компоненты не только на текущий год, но и на 2025-й и частично на 2026-й.

Согласно планам, в 2026 году Кремль рассчитывает получить еще около 223 ракет типа Х-101. Впрочем, эта цифра может измениться, поскольку компания ТРО-Инжениринг продолжает заключать соглашения в течение 2025 года.

Важно, что эффективные санкции, ограничившие доступ России к ключевым материалам и комплектующим, а также удары по заводам типа АО "ГОСМКБ Радуга", непосредственно занимающиеся производством Х-101, могут существенно снизить способность Кремля атаковать украинскую инфраструктуру. Это также ослабит потенциальную угрозу странам Балтии и Евросоюза.

Стоит отметить, что микросхемы к Х-101 Россия официально получает из Минска, а критически важные компоненты из-за контрабанды или посредников с Запада. В частности, для производства высотомеров используются белорусские технологии.

 Портал "Комментарии" писал, что Российская Федерация продолжает обновлять свой арсенал крылатых ракет, в том числе типов Х-59, Х-101 и Х-555. Об этом заявил авиационный аналитик и заместитель гендиректора компании, занимающийся производством систем радиоэлектронной борьбы, Анатолий Храпчинский в эфире "Новости. Live".



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Источник: https://24tv.ua/rosiyski-raketi-x-101-skilki-yih-planuyut-virobiti-2025-rotsi_n2817002
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