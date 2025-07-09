Еще три области Украины оказались под угрозой наступления РФ: озвучен страшный прогноз

Оппозиционный экономист и бывший высокопоставленный чиновник Центробанка России и Минфина Сергей Алексашенко прокомментировал возможность нового наступления армии РФ на севере Украины — в частности в Черниговской или Киевской областях.

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Эксперт отметил, что недавняя эскалация в Сумской области не сопровождалась увеличением числа военных РФ — контингент просто был передислоцирован по другому направлению, ориентировочно 50 тысяч человек.

По мнению эксперта, такая ротация не требует дополнительных расходов со стороны российского бюджета. В случае расширения боевых действий на новые регионы — например, Черниговскую или Днепропетровскую области — экономическое давление на РФ не изменится, если численность группировки будет оставаться в пределах существующих ресурсов.

Алексашенко подчеркнул, что решающим фактором остается масштаб военного присутствия РФ в Украине, который может достигать до 750 тысяч человек. Даже если это количество вырастет до 800 тысяч, дополнительная финансовая нагрузка будет минимальной.

Однако, по словам экономиста, существенные последствия для бюджета РФ могут появиться только в случае значительного расширения — до миллиона военных.

Подытоживая, Алексашенко подчеркнул, что для российской экономики не имеет значения, в каких областях Украины ведутся бои — если не меняется общая численность войск, влияние на экономику минимальное.

Как уже писал портал "Комментарии", историк и дипломат Роман Бессмертный в разговоре с YouTube-каналом РБК-Украина подчеркнул, что недавняя активизация Кремлем заявлений о потенциальных переговорах не имеет искренней основы. По его словам, такие сигналы из Москвы являются лишь частью стратегической игры, когда Россия оказывается в составе.