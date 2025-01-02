Еще одной категории граждан разрешили демобилизацию: Зеленский подписал закон

Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал закон, дающий право военнослужащим увольняться со службы во время военного положения в случае гибели или пропажи без вести их неполнородных брата или сестры. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Демобилизация. Фото из открытых источников

Отмечается, что народные избранники поддержали изменения в статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" еще 20 ноября 2024 года. Они предусматривали равные условия для демобилизации как для военных, потерявших полнородных братьев и сестер, так и для тех, у кого погибли или пропали без вести несовершеннородные родственники.

В пояснительной записке к законопроекту №11531 объяснено, что раньше такие права имели только те военнослужащие, у которых погибли или пропали без вести полнородные братья или сестры (т.е. имеющие общих родителей).

"Главное научное экспертное управление Аппарата ВРУ в заключении отметило и то, что таким подходом военнообязанные, в которых погибли или пропали без вести неполнородные брат и (или сестра), относятся в неравные условия в отношении тех военнообязанных, у которых соответствующая потеря произошла с полнородными братом и (или) сестрой", – говорится в документе.

Авторы законопроекта добавили, что по Семейному кодексу Украины родными братьями и сестрами считают как полнородных, так и неполнородных родственников.

Они утверждают, что наличие у братьев и сестер только одного общего родственника (отца или матери) не влияет на степень их родства.

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