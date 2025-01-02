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Еще одной категории граждан разрешили демобилизацию: Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий демобилизацию из-за потери неполнородных родственников

сегодня, 15:08
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Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал закон, дающий право военнослужащим увольняться со службы во время военного положения в случае гибели или пропажи без вести их неполнородных брата или сестры. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Еще одной категории граждан разрешили демобилизацию: Зеленский подписал закон

Демобилизация. Фото из открытых источников

Отмечается, что народные избранники поддержали изменения в статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" еще 20 ноября 2024 года. Они предусматривали равные условия для демобилизации как для военных, потерявших полнородных братьев и сестер, так и для тех, у кого погибли или пропали без вести несовершеннородные родственники.

В пояснительной записке к законопроекту №11531 объяснено, что раньше такие права имели только те военнослужащие, у которых погибли или пропали без вести полнородные братья или сестры (т.е. имеющие общих родителей).

"Главное научное экспертное управление Аппарата ВРУ в заключении отметило и то, что таким подходом военнообязанные, в которых погибли или пропали без вести неполнородные брат и (или сестра), относятся в неравные условия в отношении тех военнообязанных, у которых соответствующая потеря произошла с полнородными братом и (или) сестрой", – говорится в документе.

Авторы законопроекта добавили, что по Семейному кодексу Украины родными братьями и сестрами считают как полнородных, так и неполнородных родственников.

Они утверждают, что наличие у братьев и сестер только одного общего родственника (отца или матери) не влияет на степень их родства.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине невозможно принять закон о демобилизации, заявил народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.



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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44800
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