Кремлевский режим планирует обеспечить временно оккупированные территории Украины своими учебниками для изучения русского языка и "правильной" истории.

В оккупацию завезли пропагандистскую литературу. Фото из открытых источников

По данным Центра национального сопротивления, Кабардино-Балкария передаст оккупированной части Херсонской области 1200 новых учебников. В частности, среди учебников есть "История России с 1914 по 1945 годы", "1945 год – начало XXI века" и "Всемирная история". Для оформления школьных помещений путинский режим также отправит баннеры с оккупационной символикой.

"Это часть усилий оккупационной администрации по навязыванию своей версии истории и культуры в украинских школах, которые находятся под временной оккупацией. Таким образом, россияне продолжают сознательную политику изменения идентичности украинских детей, подпадающию под определение геноцида. Оккупанты пытаются повлиять на сознание самого молодого поколения, завозя российские учебники и навязывая свою версию истории. Они стремятся через образование формировать у детей искаженное представление о реальности и закрепить контроль над украинским населением через изменение сознания будущих поколений", — отметили в Центре сопротивления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для российских захватчиков стало неожиданностью, что ВСУ сами не отступили на третий день наступательной операции в Курской области, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. "Вооруженные силы Украины, не встречая сильного сопротивления и не растягиваясь на российских дорогах, расширяют плацдарм на Курщине. Для россиян стало неожиданностью, что украинцы сами не отошли на третий день, как это было раньше, а наращивают свое присутствие и не собираются никуда уходить ", — отметил офицер ВСУ.