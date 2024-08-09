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Марьян Ощановский
Кремлевский режим планирует обеспечить временно оккупированные территории Украины своими учебниками для изучения русского языка и "правильной" истории.
В оккупацию завезли пропагандистскую литературу. Фото из открытых источников
По данным Центра национального сопротивления, Кабардино-Балкария передаст оккупированной части Херсонской области 1200 новых учебников. В частности, среди учебников есть "История России с 1914 по 1945 годы", "1945 год – начало XXI века" и "Всемирная история". Для оформления школьных помещений путинский режим также отправит баннеры с оккупационной символикой.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для российских захватчиков стало неожиданностью, что ВСУ сами не отступили на третий день наступательной операции в Курской области, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. "Вооруженные силы Украины, не встречая сильного сопротивления и не растягиваясь на российских дорогах, расширяют плацдарм на Курщине. Для россиян стало неожиданностью, что украинцы сами не отошли на третий день, как это было раньше, а наращивают свое присутствие и не собираются никуда уходить ", — отметил офицер ВСУ.
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