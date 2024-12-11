Еще одно мировое издание «высмеяло» Зеленского: что известно

Фото "обложки" французского сатирического издания Charlie Hebdo распространяют российские Telegram-каналы и пророссийские пользователи соцсетей. На ней якобы изображена издевательская карикатура на президента Украины Зеленского. Его изобразили в образе горбуна из Нотр-Дама, от которого отстранились президенты Франции и США. В Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности уверяют, что это вражеский фейк.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Правда: эта обложка является подделкой россиян. Об этом свидетельствует дата выхода – 9 декабря (понедельник), хотя на самом деле еженедельник выходит каждую среду.

На настоящей обложке за 11 декабря, которую уже анонсировали в официальном аккаунте газеты в соцсети Х, изображены кремлевский диктатор Владимир Путин, свергнутый президент Сирии Башар Асад и верховный лидер Ирана Али Хаменеи под заголовком "Конец кровавого года. Мудрецы прячутся в Москве".

"Россияне не впервые делают вбросы с поддельными обложками западных журналов, в частности, Charlie Hebdo. Ранее они врали о том, что издание высмеяло украинскую Формулу мира или рассказало об украинском оружии в руках боевиков ХАМАС. Цель таких подделок – дискредитировать украинские власти и закрепить нарратив, что Запад якобы устал от Украины", – пишут в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп-младший и Илон Маск посмеялись над картинкой, где президент Украины Владимир Зеленский изображен в образе мальчика из "Один дома", стоящего рядом с Трампом. Репост такого сообщения сын новоизбранного президента США и его сторонник – миллиардер Илон Маск – сделали в соцсети Маска "Х" (быв. Твиттер).

К фото визита президента Украины Владимира Зеленского в США и общения с Дональдом Трампом неизвестные прифотошопили шапку Кевина Маккалистера – главного героя рождественской саги "Один дома", в которой, как известно, снялся и Дональд Трамп в 1992 году.