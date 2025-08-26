Еще одна страна согласилась отправить свои войска в Украину

Бельгия заявила о готовности принять участие в международной миротворческой миссии в Украине после прекращения боевых действий. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Максим Прево во время пресс-конференции в Одессе после встречи с коллегами из стран Бенелюкса.

Глава МИД Бельгии Максим Прево. Фото из открытых источников

Максим Прево заявил, что Бельгия рассмотрит возможность отправки военного контингента, когда будет достигнута договоренность о прекращении огня и принято соответствующее решение международного сообщества.

"Когда будет принято решение о прекращении огня, мы готовы принять участие в международных силах с международным мандатом. Я тогда обговорю это с правительством и особенно с моим коллегой, министром обороны, чтобы определить, какой именно военный вклад мы можем внести. Но мы готовы приобщиться к таким миротворческим силам, когда это будет необходимо", — отметил Прево.

Решение Бельгии прозвучало на фоне переговоров в Белом доме, где президенты США и Украины, а также лидеры европейских стран обсуждали будущие гарантии безопасности для Киева.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон поддержит гарантии безопасности, но исключил возможность отправки американских военных в Украину. "Коалиция желающих" объявила о готовности направить военные контингенты после вступления в силу мирного соглашения.

Великобритания заявила, что готова отправить войска "в первую неделю" после заключения договоренностей. Еще один представитель "Коалиции желающих" Германия не исключает участия своего контингента, а Эстония планирует направить миротворческую роту.

