Еще одна страна предоставляет Украине гарантии безопасности. Подписано соглашение

Известно, что президент Владимир Зеленский 16 февраля прибыл в Берлин, где встретился с Олафом Шольцом. По информации пресс-службы президента, лидеры стран обсудили дальнейшую поддержку Украины в оборонной, политической и финансовой сферах, а также поддержку Украины по пути в Европейский Союз и НАТО.

Зеленский и Шольц

Позже стало известно, что Зеленский и Шольц подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Федеративной Республикой Германия. Эту информацию подтвердил представитель президента Сергей Никифоров.

Ожидается, что подробности соглашения лидеры Украины и Германии будут обнародованы на совместном брифинге.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, как видят "гарантии безопасности" для Украины в Соединенных Штатах. В частности, представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что в настоящее время не рассматривается членство Украины в НАТО, хотя в Киеве считали именно его наиболее действенной гарантией того, что Россия снова не приступит к своей немотивированной агрессии. Вместе с тем Кирби подчеркнул, что понимает опасения украинцев, что РФ снова может прибегнуть к агрессии после войны. Поэтому, по его словам, Украине нужно дать все необходимое для того, чтобы она могла противостоять столь вероятной агрессии со стороны России.

Вместе с тем портал "Комментарии" рассказывал, что в Госдепе США сообщили , что рассмотрения вступления Украины в НАТО на саммите в этом году не ожидается, вероятно, он состоится "после войны". Как подчеркнул представитель Госдепа США Даниэл Сайзек, члены НАТО знают и понимают, что украинцы хотят стать членом НАТО сразу и как можно скорее. Но на саммите этого не ожидается, добавил он.

Известно, что Украина сейчас пытается заключить двусторонние договоренности с разными странами о гарантиях безопасности. Первое подобное соглашение уже было заключено с Великобританией.







