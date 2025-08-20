Еще одна страна готова предоставить гарантии безопасности для Украины: что именно предлагают

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отмечает, что Швеция готова внести свой вклад в гарантии безопасности для Украины после саммитов в Вашингтоне , передает Sverigesradio.

Швеция готова предоставить гарантии безопасности для Украины: что именно предлагают

Кристерсон описывает ситуацию как критически важную и поднимает вопрос о том, что Швеция может внести свой вклад в воздушное наблюдение и предоставить морские ресурсы.

Он отмечает важность того, чтобы Украина могла защищать свою страну таким образом, чтобы сдерживать Россию от будущих нападений.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием таких стран как Китай, США, Великобритания, Франция. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с вице-премьером Иордании, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Айманом ас-Сафади.

По его словам, вопрос коллективной безопасности в мире без участия России решать не получится, на Западе понимают, что это "утопия и путь никуда".

"Мы не можем согласиться с тем, что теперь предлагается вопросы безопасности, коллективной безопасности, решать без Российской Федерации. Это не получится. Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко. И я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации — это утопия, это путь в никуда", — сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.

