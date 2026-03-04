Еще одна область Украины в шаге от начала страшных боев: озвучен новый план Кремля

Российские оккупационные войска не оставляют намерений расширить так называемую "зону безопасности" вдоль украинской границы. Об этом в интервью изданию Главред сообщил военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Фото: из открытых источников

По его словам, в Черниговской области активность россиян ограничивается пограничной полосой и проявляется преимущественно единичными рейдовыми или диверсионными действиями террористического характера.

"В Брянской области пока недостаточная группировка войск для создания серьезной угрозы непосредственно для Черниговщины. В то же время за состоянием этой группировки необходимо постоянно наблюдать, ведь пока она не достаточно боеспособна для формирования масштабной угрозы", — отметил Коваленко.

Он также уточнил, что на Курском и Белгородском направлениях, включая Северо-Слобожанское и Волчанское, существенных изменений в составе и действиях российских войск не наблюдается. Однако это не свидетельствует об отказе противника от намерений расширять контролируемую территорию.

Коваленко отмечает, что российские войска могут стремиться приблизиться к окрестностям Сум или создавать условия для системного террора гражданского населения, подобного происходившему в Харькове и Херсоне.

"То есть их задача сейчас заключается не столько в выходе на окраины города, сколько в приближении к такому расстоянию, которое позволит постоянно терроризировать гражданских и провоцировать панические настроения среди местных жителей", — подытожил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что после нескольких двусмысленных заявлений президент США Дональд Трамп в медиапространстве появились предположения о возможном радикальном сценарии в отношении российского диктатора Владимира Путина. На этом фоне Александр Дугин публично заявил: "мы следующие", а глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил передачей ядерных технологий Ирану.