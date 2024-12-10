Еще одна армия может вступиться за Путина в войне с Украиной: что известно

Сирийские наемники могут воевать на стороне России против Украины, если Путин попросит Башара Асада о помощи. Об этом сообщил директор Агентства реформирования сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире КИЕВ24.

Солдаты сирийской армии позируют с портретами Асада, 2019 год. Фото: AFP

По его данным, в настоящее время после побед оппозиционных сил многие сирийские офицеры и солдаты находятся в Ираке, Ливане, Иране, пока бывший президент Сирии Башар Асад находится в Москве.

"Как вы думаете, если к ним через посредников обратится Асад и скажет "давайте поможем России", почему бы до 1000 человек не может явиться по контрактам в Украине" , – предположил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что родственники сирийского президента Башара Асада приобрели по меньшей мере 20 элитных апартаментов в "Москва-Сити" на общую сумму около 40 миллионов долларов. Как сообщает Financial Times, соглашения проходили в период с 2013 по 2019 годы через оффшорные компании, подконтрольные членам семьи Асада.

Журналисты выяснили, что, по меньшей мере, четыре из этих объектов используются для проживания. Сделки проводились в основном через оффшорные компании, на которые формально регистрировали недвижимость. Представители этих компаний не ответили на запросы журналистов Financial Times с комментариями. Аналогично поступила и юридическая фирма из Брюсселя, представляющая интересы семьи Асада. Сами родственники Асада отказались также комментировать информацию.

В свою очередь Кремль пытается выйти на контакт в Сирии с теми, кто может заниматься безопасностью военных баз. Ситуация остается непонятной для Москвы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков.