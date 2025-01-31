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Еще на одном направлении стало горячо: россияне захватывают новые рубежи

Враг наступает на Волчанском направлении

31 января 2025, 22:50
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Марьян Ощановский

Российские захватчики активизировались в Харьковской области в городе Волчанск, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Еще на одном направлении стало горячо: россияне захватывают новые рубежи

Россияне активизировались в Волчанске. Фото из открытых источников

По информации офицера ВСУ, несмотря на значительные потери, россиянам удается переправляться через реку Волча и закрепляться на новых рубежах.

"В Волчанске, в районе больницы, россиянам удается форсировать реку Волча по два человека и закрепляться. Да, они быстро умирают. Но факт того, что им удается переправляться через реку, имеет место", – рассказал военный "Алекс".

Военный отметил, что российские оккупанты в последние недели сильно активизировались на Волчанском направлении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ растет количество случаев самовольного ухода из части, рассказал руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова Геннадий Друзенко. "У нас открыто 114 тысяч уголовных дел. По некоторым делам проходят по 10-20 человек. Я знаю, что далеко не все такие дела попадают в статистику. Приблизительно 150 тысяч случаев СОЧ — это довольно взвешенная цифра. Соответственно, у нас каждый 6- 7-й военный взял шинель и пошел домой", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ни Украина, ни Россия по итогам войны не смогут достичь своих максимальных целей, заявил государственный секретарь США Марко Рубио. "Война в Украине не закончится с максималистскими целями одной из сторон. Придется выполнить много тяжелой работы. Только США под лидерством президента Дональда Трампа могут сделать это возможным. Это будет нелегко и потребует некоторое время. Но я знаю, что Трамп твердо намерен достичь окончания войны", – констатировал он.



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Источник: https://t.me/officer_alex33/4816
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