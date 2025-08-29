ЕС уже готовится к перемирию в Украине: о чем это говорит

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о широкой поддержке среди министров иностранных дел ЕС по расширению мандата военной миссии Евросоюза в Украине. Речь идет о предоставлении дополнительных возможностей обучения и консультирования украинских военных после достижения перемирия. Об этом сообщает The Guardian.
Помощь ЕС Украине
По словам Каллас, ЕС уже является крупнейшим партнером Украины по подготовке военнослужащих, однако этого недостаточно. В будущем планируется не только расширить программы учений, но и отправить инструкторов ЕС непосредственно в украинские военные академии и учебные заведения.
Кроме военной сферы Евросоюз готов работать над усилением гражданской устойчивости Украины перед лицом российских гибридных атак.
Каллас также подчеркнула важность создания для Украины новых и надежных гарантий безопасности, которые сделали бы невозможным повторение сценария 2022 года.
"В дальнейшем мы будем тесно сотрудничать с коалицией желающих. Министры четко дали понять: гарантии должны быть убедительны и действенны", — подчеркнула она.