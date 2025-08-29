ЕС уже готовится к перемирию в Украине: о чем это говорит

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о широкой поддержке среди министров иностранных дел ЕС по расширению мандата военной миссии Евросоюза в Украине. Речь идет о предоставлении дополнительных возможностей обучения и консультирования украинских военных после достижения перемирия. Об этом сообщает The Guardian.

Помощь ЕС Украине

По словам Каллас, ЕС уже является крупнейшим партнером Украины по подготовке военнослужащих, однако этого недостаточно. В будущем планируется не только расширить программы учений, но и отправить инструкторов ЕС непосредственно в украинские военные академии и учебные заведения.

Кроме военной сферы Евросоюз готов работать над усилением гражданской устойчивости Украины перед лицом российских гибридных атак.

Каллас также подчеркнула важность создания для Украины новых и надежных гарантий безопасности, которые сделали бы невозможным повторение сценария 2022 года.

"В дальнейшем мы будем тесно сотрудничать с коалицией желающих. Министры четко дали понять: гарантии должны быть убедительны и действенны", — подчеркнула она.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевую роль в возможном начале переговоров с Кремлем могут сыграть Соединенные Штаты. Именно их решительность и политическая воля способны заставить Владимира Путина согласиться на переговорный процесс.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Россия сегодня не демонстрирует готовности завершить войну. Кремль продолжает вкладывать колоссальные ресурсы в войну, не осознавая настоящих масштабов экономических потерь, которые уже понесла страна.