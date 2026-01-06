ЕС принял новое шокирующее решение по поводу судьбы Украины: неожиданное заявление

В декабре 2025 года на заседании Европейского совета в Брюсселе страны-члены ЕС согласовали предоставление Украине кредита на сумму 90 миллиардов евро. Теперь стало известно, когда украинское правительство может ожидать первые средства по этому займу.

Фото: из открытых источников

По информации пресс-секретаря Еврокомиссии Мачея Берестецкого, первый транш кредита поступит в Киев не позднее второго квартала 2026 года. Он подчеркнул, что Еврокомиссия полностью осознает срочность финансовых потребностей Украины и уже подготовила план, позволяющий выделить первые средства в указанный срок.

"Мы хорошо понимаем неотложные потребности Украины и, как сообщали к Рождеству, планируем первый транш выделить не позднее второго квартала 2026 года", — уточнил Берестецкий.

Представитель ЕК также подчеркнул, что решение о кредитовании в 90 миллиардов евро было принято на основе принципа усиленного сотрудничества между государствами-членами ЕС. После декабрьского заседания 2025 года Еврокомиссия опубликовала официальное предложение, основанное на решении Совета и позволяющее запустить механизм усиленного сотрудничества с 22 декабря.

Это предложение было передано на рассмотрение Совета ЕС, где ожидается его утверждение квалифицированным большинством голосов. После этого необходимо будет согласие Европейского парламента, которое, по прогнозам, может состояться в течение нескольких недель.

Берестецкий добавил, что в настоящее время Еврокомиссия работает над проектом регламента, определяющим детали получения траншей из кредита в 90 миллиардов евро. Планируется, что уже в январе предложение будет готово для голосования и дальнейшего направления на утверждение законодателями ЕС.

