ЕС предлагает создать специализированный суд России и ее преступлений

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Slava Kot
30 ноября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен призвала создать специализированный суд по расследованию российских военных преступлений в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: из открытых источников
Урсула фон дер Ляен заявила, что нападение Российской Федерации привело к смертям, страданиям и опустошениям.
Именно из-за действий россиян Урсула фон дер Ляен призывает создать специальный суд, расследующий преступные действия РФ.
Пока неизвестно, по какой методике будет базироваться трибунал для Путина и работа Международного суда. Президент Еврокомиссии считает, что это может быть гибридная система на основе правовой системы Украины и процессуальных правил ЕС.
Фон дер Ляен считает, что Россия должна выплатить Украине репарации на сумму в 600 млрд долларов. Хотя, отмечает, что такой инцидент повлечет за собой значительные юридические препятствия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Еврокомиссия планирует наказать Венгрию из-за невыполнения условий получения денег от ЕС.
Также "Комментарии" писали о том, что в украинском посольстве Испании произошел взрыв. В результате террористического акта пострадал один сотрудник посольства, попавший в больницу.
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