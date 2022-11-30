ЕС предлагает создать специализированный суд России и ее преступлений

30 ноября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен призвала создать специализированный суд по расследованию российских военных преступлений в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: из открытых источников

Урсула фон дер Ляен заявила, что нападение Российской Федерации привело к смертям, страданиям и опустошениям.



"Россия должна заплатить за свои ужасающие преступления, в том числе за преступление агрессии против суверенного государства", – сказала президент Европейской комиссии.

Именно из-за действий россиян Урсула фон дер Ляен призывает создать специальный суд, расследующий преступные действия РФ.



"Вот почему, продолжая поддерживать Международный уголовный суд, мы предлагаем создать специализированный суд при поддержке ООН по расследованию и судебному преследованию преступления агрессии России", — добавила она.

Пока неизвестно, по какой методике будет базироваться трибунал для Путина и работа Международного суда. Президент Еврокомиссии считает, что это может быть гибридная система на основе правовой системы Украины и процессуальных правил ЕС.



Фон дер Ляен считает, что Россия должна выплатить Украине репарации на сумму в 600 млрд долларов. Хотя, отмечает, что такой инцидент повлечет за собой значительные юридические препятствия.



Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Еврокомиссия планирует наказать Венгрию из-за невыполнения условий получения денег от ЕС.



Также "Комментарии" писали о том, что в украинском посольстве Испании произошел взрыв. В результате террористического акта пострадал один сотрудник посольства, попавший в больницу.



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