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ЕС готовит 15-й пакет санкций против России: по чему могут ударить

ЕС стремится усилить меры к годовщине войны, которая насчитывает 1000 дней 19 ноября

сегодня, 13:21
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Кравцев Сергей

Европейский Союз готовит 15-й раунд санкций против России. 27 стран-членов ЕС уже приступили к тому, что начали направлять свои предложения в Еврокомиссию в Брюсселе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает EUobserver.

ЕС готовит 15-й пакет санкций против России: по чему могут ударить

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Сообщается, что это первый этап процедуры, за которым последуют встречи комиссии с дипломатами ЕС и обсуждение текста санкций в Совете ЕС.

ЕС стремится усилить меры к годовщине войны, которая насчитывает 1000 дней 19 ноября, хотя дипломаты полагают, что реальнее ввести санкции к третьей годовщине 24 февраля 2025 года.

Польша и страны Балтии настаивают на запрете импорта российского сжиженного газа и ограничении ядерных сделок, а страны Скандинавии — на борьбе с "теневым флотом" российских танкеров, обходящих санкции на нефть.

Также санкции могут коснуться поставки запрещенных технологий, поскольку Россия нуждается в иностранных микросхемах и других компонентах. Это может привести к ужесточению контроля за китайскими, индийскими и турецкими компаниями, которые могут оказаться в "сером списке" ЕС. Экспортеры технологий из ЕС также могут начать направлять продукцию в Центральную Азию, откуда она реэкспортируется в Россию.

Посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов заявил, что обход санкций стоит Украине человеческих жизней: в октябре против страны использовали более 2000 "Шахедов", оснащенных микрочипами и деталями, поступившими в Россию из-за рубежа.

Украина также призывает ЕС расширить запреты на российские нефтепродукты, металлы и химикаты, а также добавить в черный список российских олигархов, пропагандистов и представителей Русской православной церкви, поддерживающих войну.

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