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Ермак указал, когда закончится война в Украине

Андрей Ермак рассказал, выполнение каких условий ускорит окончание войны

сегодня, 16:58
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Кречмаровская Наталия

Война в Украине может завершиться не позже следующего года, однако для этого европейские партнеры должны выполнить некоторые условия. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил в колонке Dagens industri, информирует портал "Комментарии".

Ермак указал, когда закончится война в Украине

Фото портал "Комментарии"

Андрей Ермак напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского, что закончить войну можно не позже следующего года. Однако для этого следует начать выполнять его план победы.

Ермак напомнил, что усиливающий формулу Мира план победы президента Зеленского состоит из пяти пунктов:

1. Приглашение Украины в НАТО.

2. Увеличение военной поддержки без ограничений использования оружия.

3. Пакет неядерных средств сдерживания.

4. Предоставление партнерам доступа к критическому украинскому сырью.

5. Замена военных контингентов США в Европе украинскими частями.

"Реализация первых трех пунктов поставила бы Украину в выгодную переговорную позицию во время переговоров с Россией. Отправка приглашения Украине не создаст никаких обязательств для союзников по НАТО согласно статье 5. Однако это побудило бы Россию обратиться к дипломатии и подорвало бы намерение Путина продолжать войну”, — убежден Ермак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к мирным переговорам. Но это возможно только если мы выйдем на границы 23 февраля 2022 года.

По словам Ермака, новая позиция стала бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования войны, поскольку до полномасштабного вторжения часть Украины уже была оккупирована.




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