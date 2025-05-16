Ермак сообщил первые результаты переговоров

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Недилько Ксения
Сегодня в Стамбуле прошла важная трехсторонняя встреча между Украиной, Турцией и Соединенными Штатами. О первых результатах переговоров сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Андрей Ермак
Ключевая тема встречи – реальные механизмы достижения справедливого и устойчивого мира для Украины. Все стороны подтвердили: война должна завершиться не очередными договоренностями, которые потом нарушит Россия, а полным и безусловным прекращением огня, которое станет основой для дальнейших решений.
"Отдельное внимание уделили гуманитарным вопросам – освобождению пленных украинцев и возвращению депортированных детей. Это не просто политические приоритеты – это наша моральная обязанность перед каждым украинцем.
К сожалению, Россия еще раз подтвердила: она не заинтересована в мире. Отсутствие ее представителей на переговорах, игнорирование международных инициатив и нежелание прекратить агрессию – еще одно свидетельство ее истинных намерений", – подчеркнул руководитель ОП.
Отметим, что сейчас ведутся переговоры между Украиной, Россией и Турцией. По данным СМИ, Украина общается с Россией через переводчика.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что российский диктатор Владимир Путин допустил ошибку , отправив на переговоры с Украиной чиновников низкого уровня. Диктатор знает, что "мяч на его поле". Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте.
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