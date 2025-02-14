Ермак рассказал первые детали встречи со спецпредставителем Трампа Келлогом

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что во время встречи с представителем Трампа Китом Келогом обсудил координацию совместных усилий по справедливому окончанию войны. По его словам, Россия должна заплатить "настоящую цену" за начавшуюся войну.

Глава ОП Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Андрей Ермак в Telegram рассказал о встрече на Мюнхенской конференции по безопасности со спецпредставителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Как пояснил Ермак, главной темой разговора стала координация совместных усилий для достижения справедливого и продолжительного мира.

"Путин никогда не играет по правилам. Россияне уважают лишь силу и презирают тех, кто ее не применяет. Любые договоренности без сильного принуждения России не будут работать — контроль над Украиной остается для Кремля основой имперских амбиций. Именно поэтому наша общая обязанность — сделать так, чтобы агрессор заплатил настоящую цену", — пишет Ермак.

Еще одной темой, которую он обсудил с Келлогом, стал вопрос продолжения поддержки Украины. По словам Ермака, помогать Украине сейчас – гораздо дешевле, чем противостоять более сильной России позже. Также руководитель ОП рассказал, что обсуждались этапы подготовки запланированных встреч на высшем уровне и визит Келлога в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об основных пунктах Дональда Трампа и позициях США для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что президент США предложил вернуть Россию в G7. Как пояснил Трамп, он доверяет Путину, поэтому не видит в этом беспокойства, которое выражают другие страны.