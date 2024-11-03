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Ермак рассказал о значении исхода войны в Украине и предупредил мир

Ермак отметил, что война в Украине и результаты ее завершения будут решающими для всего мира

сегодня, 11:44
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Ткачик Олеся

Война в Украине стала глобальным вызовом для международного порядка, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, агрессия РФ превратилась не только в прямое нападение на Украину, но и стала угрозой основам мирового мира.

Ермак рассказал о значении исхода войны в Украине и предупредил мир

Андрей Ермак

При этом, по мнению Ермака, неспособность Совета Безопасности ООН остановить империалистические амбиции своего постоянного члена приводит к подрыву его авторитета и легитимности международного права.

"Нападение России уже называют первым колониальным конфликтом XXI века и его результат станет решающим для всего мира. Восстановление территориальной целостности Украины – это не только вопрос справедливости, но и испытание способности международного сообщества защищать принципы суверенитета и самоопределения. Без решительных действий эти ценности, закрепленные в Уставе ООН, рискуют стать пустыми словами", – заявил Ермак.

Глава офиса президента подчеркнул, что формула мира, представленная на саммите в Швейцарии, является настоящим указателем к справедливому и устойчивому миру.

Ермак убежден, что только через совместные усилия международного сообщества можно будет принудить агрессора к соблюдению международного права и восстановлению глобального порядка.

"Все вместе мы способны заставить Россию уважать суверенитет Украины и обеспечить безопасность всего мира", — отметил Ермак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что достижение справедливого урегулирования конфликта в Украине возможно только при сохранении территориальной целостности страны, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.




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Источник: https://t.me/ermaka2022/5486
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