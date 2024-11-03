Ермак рассказал о значении исхода войны в Украине и предупредил мир

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Ткачик Олеся
Война в Украине стала глобальным вызовом для международного порядка, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, агрессия РФ превратилась не только в прямое нападение на Украину, но и стала угрозой основам мирового мира.
Андрей Ермак
При этом, по мнению Ермака, неспособность Совета Безопасности ООН остановить империалистические амбиции своего постоянного члена приводит к подрыву его авторитета и легитимности международного права.
Глава офиса президента подчеркнул, что формула мира, представленная на саммите в Швейцарии, является настоящим указателем к справедливому и устойчивому миру.
Ермак убежден, что только через совместные усилия международного сообщества можно будет принудить агрессора к соблюдению международного права и восстановлению глобального порядка.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что достижение справедливого урегулирования конфликта в Украине возможно только при сохранении территориальной целостности страны, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
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