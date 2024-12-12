Ермак рассказал, когда Украина пойдет на переговоры с Россией

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ответил на ультиматумы российского диктатора Владимира Путина по поводу начала мирных переговоров для окончания войны в Украине. По его словам, переговоры с РФ могут состояться в том случае, когда Украина будет сильной и сможет говорить на равных.

Андрей Ермак. Фото: РБК-Украина

Андрей Ермак в интервью "Общественному" рассказал, что сегодня Украина не готова к переговорам с РФ для окончания войны в контексте сильных переговорных позиций.

"Именно поэтому мы сегодня говорим с партнерами почему так важно усилить Украину. А вообще нужно разбивать российские нарративы, что будто бы Украина хотела войны. Украина не хотела ее и никак Россию не провоцировала. РФ пришла сюда не защищать кого-то, ведь она не защищает даже свою территорию (Курская область). Путину важно продолжать агрессию на нашей территории", — сказал Ермак.

По его словам, усилить Украину можно большим количеством оружия, а также благодаря четким гарантиям безопасности, что Путин снова не нападет через несколько лет. Именно с такими заверениями, по словам Ермака, Украина начала бы переговоры с РФ.

"Поэтому для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с РФ на равных. Потому что все, что звучит из Кремля — это язык ультиматумов", — пояснил Ермак.

В июне Путин озвучил условия для начала мирных переговоров с Украиной: вывод войск из частично оккупированных Россией украинских областей, безъядерный, внеблоковый и нейтральный статус Украины, что предполагает отказ от движения к членству в НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил о готовности Украины к переговорам с Россией.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле ответили на заявление Трампа начать мирные переговоры по окончании войны.