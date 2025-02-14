Ермак рассказал, как в Мюнхене реагируют на удар России по укрытию ЧАЭС

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. Таким образом, россияне пытались устроить ядерную катастрофу.

Андрей Ермак

При этом глава Офиса президента Андрей Ермак пообещал, что сегодня в Мюнхене Украина предоставит США максимум информации о российском ударе по Чернобыльской атомной станции. Также американцам расскажут, как россияне регулярно запускают свои дроны через Чернобыльскую зону, об угрозах укрытия и ядерной безопасности, которую они несут.

"Сейчас атмосфера такова, что все очень злые от этой новости здесь в Мюнхене. Не "обеспокоены", как часто бывает, а действительно злые. Поскольку в 80-х годах Кремлю весь мир помогал эту трагедию ликвидировать, когда Москва бросала на радиацию незащищенных людей, Горбачев получал роботов и технику и ученых. Затем весь мир инвестировал в укрытие, а сегодня эти российские придурки запустили по нему дрон", – подчеркнул Ермак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские дроны атаковали укрытие Чернобыльской АЭС и повредили его. Пожар был потушен. В настоящее время радиационный фон не повышался и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные.

Укрытие над ЧАЭС Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой – со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия вообще не считаясь с последствиями – это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру.



