Ермак рассказал, как остановить войну РФ в 5 шагов: детали

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Ткачова Марія
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил конкретный план действий по усилению давления на Россию в колонке для The Washington Post. Он подчеркнул, что только сила, решительность и системный подход способны заставить Кремль остановить агрессию против Украины.
Ермак рассказал, как в пять шагов остановить войну
Ермак положительно оценил ультиматум Дональда Трампа по отношению к России, подчеркнув, что четкость и готовность достигать мира с позиции силы — именно то, на чем базируется украинское сопротивление с 2014 года. В то же время он призвал к более активным действиям, поделив их на пять ключевых направлений.
1. Санкции против стратегических государственных компаний
Российские структуры типа "Росатома" и "Роскосмоса" не сугубо гражданские. По словам Ермака, первая принимает участие в разработке ядерного оружия и контролирует ситуацию на Запорожской АЭС, а вторая предоставляет военным спутниковую информацию для ударов. Их полная международная изоляция и прекращение сотрудничества с западными партнерами должно стать первоочередным шагом.
2. Блокировка финансовых потоков РФ
Несмотря на частичное отключение российских банков от SWIFT, Газпромбанк до сих пор остается действенным каналом для торговли энергоносителями и товарами двойного назначения. Ермак призывает к полному отключению как этого банка, так и финансовых посредников.
3. Прекращение поставок западных технологий через третьих лиц
Россия продолжает импортировать критические компоненты для дронов и ракет, в частности микросхемы, через страны Центральной Азии и Китай. Украина настаивает на введении вторичных санкций против компаний и банков, помогающих обходить существующие ограничения.
4. Санкции против "теневого" нефтяного флота
Москва активно использует схемы по перегрузке нефти в открытом море и выключению спутниковых трекеров, чтобы обойти санкции. Ермак предлагает ввести ограничения в отношении российских портов, судов и операторов, участвующих в этих процессах.
5. Ограничение криптовалютной инфраструктуры РФ
Криптобиржи и электронные кошельки, используемые для финансирования военно-промышленного комплекса России, должны быть полностью заблокированы. Речь идет об обслуживании теневых схем, позволяющих закупать оборудование и оружие, несмотря на санкции.
По мнению Ермака, война в Украине — это не только внутренний кризис, а глобальная угроза, требующая системной реакции. Инструменты уже есть — осталось проявить политическую волю и применить их решительно и без промедления.