Ермак раскрыл детали "совместного плана", как предусловия для второго Саммита мира

Украина хочет проводить второй Саммит мира не раньше, чем будет завершена подготовка совместного плана по реализации каждого пункта "формулы мира". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "ЕП" рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента

Глава ОП отметил, президент Владимир Зеленский считает, что следующий после инаугурационного Саммит мира можно проводить только тогда, когда будет готов совместный план.

Он пояснил, что речь идет о конкретных действиях по 10 пунктам "формулы мира" Зеленского.

Андрей Ермак напомнил, что после встречи на уровне советников по нацбезопасности в Джидде (Саудовская Аравия) договорились о создании десяти рабочих групп на уровне послов и экспертов, которые наработали конкретные шаги для реализации каждого из десяти пунктов.

"Среди 10 пунктов "формулы мира" есть те, по которым в мире есть общая позиция – с них мы начали на первом саммите. И есть более сложные – такие как ответственность, вывод российских войск, восстановление территориальной целостности и тому подобное. Сейчас есть задача президента работать над организацией тематических конференций, которые бы зафиксировали эти наработки рабочих групп на высоком уровне – или министров, или советников, или, например, омбудсменов для гуманитарных вопросов, или спикеров парламентов – чтобы в итоге составить этот общий план", – пояснил Андрей Ермак.

Он добавил, что Киев не хочет, чтобы эта работа затянулась на долгие месяцы, и не стал четко говорить, верит ли в возможность провести второй саммит в 2024 году.

При этом Андрей Ермак подчеркнул, что одного желания Киева провести саммит мира мало. Есть определенные условия, без которых этот второй саммит не может состояться, в частности, странами должен быть согласован этот совместный план, отметил руководитель ОП.

Он призвал не настраиваться заранее, что второй саммит должен стать финальным, и все будет зависеть от того, сколько стран поддержат план.

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