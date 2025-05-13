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Ермак поговорил с Марко Рубио: о чем договорилась

Ермак подчеркнул важность участия Трампа в переговорах по продвижению мирного процесса в Украине.

сегодня, 22:15
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Лиля Воробьева

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, также временно исполняющим обязанности советника Президента США по национальной безопасности. Об этом сообщается на сайте Офиса Президента Украины.

Ермак поговорил с Марко Рубио: о чем договорилась

Андрей Ермак (фото из открытых источников)

Во время разговора Андрей Ермак подтвердил готовность Президента Украины Владимира Зеленского принять участие в переговорах в Турции, даже несмотря на то, что пока нет подтверждения участия со стороны Владимира Путина.

"Путь к миру должен начаться с прекращения огня. И в Российской Федерации такое решение может принять только Путин", – подчеркнул Ермак.

Глава Офиса Президента поблагодарил за продуктивное сотрудничество с американской стороной, которое началось 11 марта во время встречи в Джидде. Он также подчеркнул, что Украина остается преданной идее достижения справедливого мира.

"Недавнее заявление Президента Трампа о его возможном присутствии на встрече в Турции является важным сигналом для российского руководства и может иметь решающее значение для обеспечения конструктивных переговоров. Одновременно присутствие лидеров США, Украины и России могло бы стать важным шагом на пути к настоящим переговорам о завершении войны", — отметил Андрей Ермак.

По итогам разговора стороны договорились поддерживать постоянный контакт для координации дальнейших совместных действий и согласования позиций в преддверии ключевых международных событий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп ответил, кто из американцев улетит в Стамбул . Рубио и другие представители США полетят на переговоры по Украине в Стамбуле. Соответствующее заявление сделал президент США заявил Дональд Трамп под свой визит на Ближний Восток.

Американский президент также добавил, что ожидает "достаточно хороших" результатов по итогам встречи представителей России и Украины в Турции.



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Источник: https://president.gov.ua/news/andrij-yermak-obgovoriv-iz-marko-rubio-perspektivi-mirnih-pe-97765
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