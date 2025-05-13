Ермак поговорил с Марко Рубио: о чем договорилась

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, также временно исполняющим обязанности советника Президента США по национальной безопасности. Об этом сообщается на сайте Офиса Президента Украины.

Андрей Ермак (фото из открытых источников)

Во время разговора Андрей Ермак подтвердил готовность Президента Украины Владимира Зеленского принять участие в переговорах в Турции, даже несмотря на то, что пока нет подтверждения участия со стороны Владимира Путина.

"Путь к миру должен начаться с прекращения огня. И в Российской Федерации такое решение может принять только Путин", – подчеркнул Ермак.

Глава Офиса Президента поблагодарил за продуктивное сотрудничество с американской стороной, которое началось 11 марта во время встречи в Джидде. Он также подчеркнул, что Украина остается преданной идее достижения справедливого мира.

"Недавнее заявление Президента Трампа о его возможном присутствии на встрече в Турции является важным сигналом для российского руководства и может иметь решающее значение для обеспечения конструктивных переговоров. Одновременно присутствие лидеров США, Украины и России могло бы стать важным шагом на пути к настоящим переговорам о завершении войны", — отметил Андрей Ермак.

По итогам разговора стороны договорились поддерживать постоянный контакт для координации дальнейших совместных действий и согласования позиций в преддверии ключевых международных событий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп ответил, кто из американцев улетит в Стамбул . Рубио и другие представители США полетят на переговоры по Украине в Стамбуле. Соответствующее заявление сделал президент США заявил Дональд Трамп под свой визит на Ближний Восток.

Американский президент также добавил, что ожидает "достаточно хороших" результатов по итогам встречи представителей России и Украины в Турции.