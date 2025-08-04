Ермак ответил на заявление Кремля о "готовности" Путина к встрече с Зеленским

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов ко встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако для этого нужна специальная подготовка. На заявления представителя Путина отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, назвавший сообщение из Кремля попыткой затягивания времени.

Путин не готов ко встрече с Зеленским

Андрей Ермак прокомментировал якобы готовность Путина к встрече с Зеленским. По его словам, Россия в очередной раз говорит без конкретики в своих заявлениях.

"Заявление Пескова о "возможной" встрече выглядит как очередное затягивание времени, потому что в нем никакой конкретики. Позиция Украины четкая: мы готовы к встрече лидеров. Наши партнеры, кто действительно ценит мир, поддерживают позицию Украины, что встреча лидеров должна состояться", — сказал руководитель ОП.

Ермак поблагодарил президента США Дональда Трампа за его последовательность для окончания войны, и желание приблизить встречу Путина и Зеленского. Однако отметил, что все существующие препятствия идут со стороны Москвы.

"Если вопрос только в подготовке — это точно не к нам: мы готовы хоть сейчас. А вот бесконечное "не исключаем" без конкретной даты — неприемлемо", — добавил Ермак.

Напомним, что Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле заявил, что "Путин готов ко встрече с Зеленским". Однако Песков добавил, что такой сценарий возможен только после подготовительной работы на экспертном уровне. По его словам, сейчас "подготовительная работа для встречи Путина и Зеленского пока не сделана".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле после трех дней молчания отреагировали на ядерные угрозы Трампа.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского заявили, что Путин "ответил" на призыв завершить войну.