Ермак назвал последний сигнал Путина по поводу переговоров

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отказ российского диктатора Владимира Путина от прямых переговоров с Владимиром Зеленским станет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать войну в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время онлайн-участия в сессии Копенгагенского демократического саммита 2025 года Андрей Ермак отметил, что Украина подтвердила готовность к прямым переговорам в Стамбуле, куда согласился приехать Владимир Зеленский, однако из Кремля не последовало конкретного ответа. По словам Ермака, это может быть "последним сигналом" Путина.

"Если Владимир Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, что Россия не хочет и не готова к каким-либо переговорам", – сказал Ермак.

Глава Офиса президента подчеркнул, что президент США Дональд Трамп хочет видеть как Зеленского, так и Путина на переговорах в Стамбуле.

"Вчера было очень сильное и четкое заявление президента Трампа, что он ожидает присутствия обоих лидеров в Турции. Он также думает о возможности визита туда", — добавил Ермак.

По словам Ермака, если Путин окончательно откажется от переговоров с Зеленским в Стамбуле, тогда должна быть сильная реакция от США и других стран, включая санкции и дополнительную военную помощь Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского ответили, что будет делать президент, если Путин не приедет в Стамбул для переговоров.

Также "Комментарии" писали о представителе Трампа Виткоффе, который назвал главные темы переговоров Украины и России.