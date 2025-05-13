Ермак назвал последний сигнал Путина по поводу переговоров

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Slava Kot
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отказ российского диктатора Владимира Путина от прямых переговоров с Владимиром Зеленским станет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать войну в Украине.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Во время онлайн-участия в сессии Копенгагенского демократического саммита 2025 года Андрей Ермак отметил, что Украина подтвердила готовность к прямым переговорам в Стамбуле, куда согласился приехать Владимир Зеленский, однако из Кремля не последовало конкретного ответа. По словам Ермака, это может быть "последним сигналом" Путина.
Глава Офиса президента подчеркнул, что президент США Дональд Трамп хочет видеть как Зеленского, так и Путина на переговорах в Стамбуле.
По словам Ермака, если Путин окончательно откажется от переговоров с Зеленским в Стамбуле, тогда должна быть сильная реакция от США и других стран, включая санкции и дополнительную военную помощь Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского ответили, что будет делать президент, если Путин не приедет в Стамбул для переговоров.
Также "Комментарии" писали о представителе Трампа Виткоффе, который назвал главные темы переговоров Украины и России.
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