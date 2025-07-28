Эрдоган сделал заявление о войне РФ и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по завершении заседания кабинета министров Турции в Анкаре выступил с заявлениями. Он заявил, что в обозримом будущем мирный стол для урегулирования войны между Россией и Украиной может вновь быть создан в Турции, передает агентство Анадолу.

Эрдоган сделал заявление по поводу войны РФ и Украины

Президент отметил, что Турция продолжает свою деятельность по урегулированию ситуации в Украине и достижению мира между Россией и Украиной.

"На третьем раунде состоявшихся 23 июля переговоров было принято решение об обмене военнопленными. Мы считаем, что эта война должна закончиться. Как переговорный стол был создан в Стамбуле, так и стол мира снова будет накрыт в Турции — и эта кровопролитная война будет завершена", — подчеркнул турецкий лидер.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает свой дедлайн для российского диктатора Владимира Путина до 10-12 дней. Если Кремль не пойдет на соглашение по процессу окончания войны, США будут готовы применить вторичные санкции.

Дональд Трамп во время визита в Великобританию объявил о новом ультиматуме для России и сократил срок дедлайна для Путина наполовину. Если российский диктатор не пойдет на соглашение, то Трамп обещает жесткие санкции для РФ, в том числе вторичные. Они предполагают, что страны, покупающие российскую нефть и газ, получат 100% пошлины от США.

"Мы наложим на Россию вторичные санкции, если не заключим соглашение. Возможно, мы заключим соглашение. Я не знаю. Путин должен заключить соглашение. Россияне и украинцы гибнут беспричинно. РФ потеряла миллион россиян", — сказал Трамп.