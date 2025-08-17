Эрдоган отреагировал на переговоры Трампа и Путина на Аляске: озвучил предложение для окончания войны

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным станут новым толчком для окончания войны в Украине, особенно если к ним присоединится Владимир Зеленский.

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Реджеп Эрдоган в соцсети X прокомментировал встречу Трампа и Путина на Аляске назвав ее шагом, который может приблизить окончание войны в Украине.

"Переговоры, состоявшиеся на Аляске между президентом США Трампом и президентом России Путиным, дали новый толчок поискам прекращения войны между Россией и Украиной", — пишет Эрдоган.

Президент Турции призвал приобщить Зеленского к формату переговоров, который также будет включать Трампа и Путина. По мнению Эрдогана, Турция могла бы стать площадкой для трехсторонней встречи лидеров Украины, США и РФ по процессу урегулирования войны в Украине.

"Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что этот новый процесс с участием Президента Украины Зеленского заложит основу для крепкого мира. Турция готова сделать все возможное для установления мира", — добавил Эрдоган.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе обнародовали детали предложений Путина, которые он озвучил Дональду Трампу по окончании войны в Украине. Они показали основные требования Кремля к Киеву.

Также "Комментарии" писали, что европейские лидеры посылают своих представителей в Вашингтон, чтобы поддержать Зеленского во время переговоров с Трампом по завершению войны в Украине. На этих переговорах Трамп озвучит условия Путина, а также ожидает возможности проведения трехсторонней встречи с участием российского диктатора, которая может состояться 22 августа.