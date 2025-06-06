Энгельс в черном дыму: в какой важный для РФ объект попали ВСУ

В ночь на 6 июня украинские войска прицельно ударили по нефтебазе в городе Энгельс Саратовской области России. В результате удара произошел масштабный пожар. Важно отметить, что объект используется для заправки стратегической авиации, которая осуществляет ракетные удары по территории Украины.

Взрывы в Энгельсе. Фото: из открытых источников

По предварительной информации, атака была осуществлена беспилотниками. Удар вызвал возгорание на промышленном объекте, расположенном в городе Энгельс, где хранится топливо для стратегических бомбардировщиков. Эти самолеты регулярно используются Россией для обстрелов украинских городов крылатыми ракетами.

В начале января 2024 года эту нефтебазу уже атаковали украинские дроны. Тогда пожар бушевал несколько суток. Россияне предпринимали экстренные меры, чтобы потушить пожар.

Несмотря на то, что российские власти не детализируют характер поврежденного объекта, в соцсетях появляются многочисленные видео, на которых четко видно масштабный пожар на нефтебазе. Пользователи также публикуют кадры с огнем и столбами дыма.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил факт пожара, однако не уточнил, что именно горит.

"В результате атаки БпЛА есть возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе", – написал Бусаргин в соцсети.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 6 июня столица Украины подверглась очередной комбинированной атаке со стороны страны-агрессора. В результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Один человек погиб, 20 получили ранения. Об этом говорится в сообщении Киевской ГВА в Telegram.

Также издание "Комментарии" сообщало – в России заявили, что в ночь на 6 июня Москву атаковало десять беспилотников, которые якобы были сбиты. Об этом у себя в Telegram сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.



