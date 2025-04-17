В России продолжают винить Украину в срыве энергетического перемирия. Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о видении энергетического перемирия "глазами Кремля".

Мария Захарова. Фото из открытых источников

"В очередной раз констатируем несоблюдение киевским режимом 30-дневного моратория на удары по объектам топливно-энергетического комплекса. ВСУ буквально каждый день совершают налеты с помощью беспилотных летательных аппаратов на инфраструктуру российского топливно-энергетического комплекса", — заявила она.

По словам Захаровой, с момента объявленного энергоперемирия было зафиксировано более 80 таких атак. Также она привела несколько примеров.

В ночь с 8 на 9 апреля, как заявила Захарова, ВСУ якобы использовали 8 дронов для нападения на расположенный в Кореневском районе Краснодарского края России международный объект энергетики – компрессорную станцию "Кореневская", обеспечивающую газоснабжение экспортного газопровода "Турецкий поток". По словам представительницы МИД РФ, все беспилотники были сбиты средствами ПВО. Но, по ее убеждению, важен сам факт: это была спланированная, целенаправленная атака на объект топливно-энергетического комплекса.

9 апреля два украинских беспилотника атаковали газораспределительную станцию "Темрюк", обеспечивающую газоснабжение города и порта Темрюк. Дроны были уничтожены.

С 10 по 14 апреля в результате ударов беспилотников и обрыва проводов отключались высоковольтные линии в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской и Херсонской областях, Краснодарском крае и "ЛНР". Целями беспилотников становились трансформаторы, электроподстанции. Повреждение получила контактная сеть в районе железнодорожной станции Васюринской Северо-Кавказской железной дороги, распределительный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром – газораспределение – Белгород".

"Это лишь несколько примеров. Все эти данные мы уже передали международным организациям, а также американской стороне, и это будем делать [далее]", — подчеркнула она.

Напомним, что по словам Захаровой, как писал портал "Комментарии", Зеленский должен стать на колени перед миром.



