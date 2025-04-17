Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В России продолжают винить Украину в срыве энергетического перемирия. Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о видении энергетического перемирия "глазами Кремля".
Мария Захарова. Фото из открытых источников
По словам Захаровой, с момента объявленного энергоперемирия было зафиксировано более 80 таких атак. Также она привела несколько примеров.
В ночь с 8 на 9 апреля, как заявила Захарова, ВСУ якобы использовали 8 дронов для нападения на расположенный в Кореневском районе Краснодарского края России международный объект энергетики – компрессорную станцию "Кореневская", обеспечивающую газоснабжение экспортного газопровода "Турецкий поток". По словам представительницы МИД РФ, все беспилотники были сбиты средствами ПВО. Но, по ее убеждению, важен сам факт: это была спланированная, целенаправленная атака на объект топливно-энергетического комплекса.
9 апреля два украинских беспилотника атаковали газораспределительную станцию "Темрюк", обеспечивающую газоснабжение города и порта Темрюк. Дроны были уничтожены.
С 10 по 14 апреля в результате ударов беспилотников и обрыва проводов отключались высоковольтные линии в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской и Херсонской областях, Краснодарском крае и "ЛНР". Целями беспилотников становились трансформаторы, электроподстанции. Повреждение получила контактная сеть в районе железнодорожной станции Васюринской Северо-Кавказской железной дороги, распределительный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром – газораспределение – Белгород".
Напомним, что по словам Захаровой, как писал портал "Комментарии", Зеленский должен стать на колени перед миром.
Новости