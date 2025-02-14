"Эмоциональные качели" с Трампом: как нужно воспринимать ситуацию

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Slava Kot
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на последние международные события, в частности, активность президента США Дональда Трампа относительно попытки закончить войну в Украине. Представитель Зеленского призвал "держать голову холодной" и отметил, что интересы Украины — прежде всего.
Дональд Трамп. Фото: Comments.ua
Андрей Ермак в Telegram прокомментировал политические события последних дней с заявлениями Трампа по поводу войны в Украине. По его словам, нужно не вестись на "эмоциональные качели", ведь интересы Украины на первом месте, в то время как мечты России улетят в стену.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко недавно объяснил, что скрывается за заявлениями Трампа по Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о трех сценариях окончания войны в Украине, появившихся после разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.
Также "Комментарии" писали о заявлении Трампа о хорошей возможности закончить войну в Украине.
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