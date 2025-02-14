"Эмоциональные качели" с Трампом: как нужно воспринимать ситуацию

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на последние международные события, в частности, активность президента США Дональда Трампа относительно попытки закончить войну в Украине. Представитель Зеленского призвал "держать голову холодной" и отметил, что интересы Украины — прежде всего.

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

Андрей Ермак в Telegram прокомментировал политические события последних дней с заявлениями Трампа по поводу войны в Украине. По его словам, нужно не вестись на "эмоциональные качели", ведь интересы Украины на первом месте, в то время как мечты России улетят в стену.

"Держите голову холодной и не ведитесь на эмоциональные качели. Интересы Украины — превыше всего, так есть и будет. А россия с войной и мечтами об оккупации Украины влетит в стену, экономическую также", — пишет Ермак.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко недавно объяснил, что скрывается за заявлениями Трампа по Украине.

"То, что сейчас делают США — это стратегическая неопределенность в дипломатии. А это сознательный подход, при котором государство избегает четко определенных позиций по определенным вопросам, чтобы сохранить гибкость, удержать инициативу и влиять на поведение других актеров. Это позволяет создавать пространство для маневра, предотвращать предсказуемость действий", — сказал Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трех сценариях окончания войны в Украине, появившихся после разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также "Комментарии" писали о заявлении Трампа о хорошей возможности закончить войну в Украине.