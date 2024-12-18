«Элитные корейцы»: военных КНДР лечат в палатах, а россиян держат в худших условиях

Силы обороны Украины наносят серьезные потери подразделениям РФ и Северной Кореи на территории Курской области. Только в течение нескольких дней в один из российских госпиталей под москвой привезли более 200 раненых военнослужащих КНДР.

Военный КНДР

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, в котором медсестра больницы в Московской области общается со своим мужем-оккупантом, воюющим против Украины в Харьковской области.

"Вчера поезд был примерно около 100 человек. Сегодня еще 120 – это уже 200. А сколько их еще там? Одному Богу известно", – жалуется жена захватчика.

В следующем разговоре россиянка рассказывает, что палаты в больницах России отдают боевикам КНДР, а раненых российских оккупантов лечат в худших условиях: "Они элитные что ли, эти корейцы? Освобождаем для них какие-нибудь определённые палаты".

"Что же, пока российские военные признаны "вторым сортом" на их собственной родине, СБУ и все Силы обороны Украины делают и будут делать все возможное, чтобы очистить от них нашу землю. Следователи СБУ уже открыли уголовное производство по факту участия военных КНДР в войне против Украины. Досудебное расследование осуществляется по статье 437 Уголовного кодекса Украины", – отмечают в ведомстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Пентагоне заявили, что КНДР потеряла на войне против Украины несколько сотен солдат. Речь идет об убитых и раненых военных. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает The New York Time.

Издание отмечает, что чиновник Пентагона на закрытом брифинге заявил, что украинские войска уничтожили или ранили "несколько сотен" северокорейских солдат, которых отправили помогать России в войне против Украины.