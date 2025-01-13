Электронные военные документы в "Резерве" могут стать недоступными ночью 13 января

Министерство обороны Украины сообщило, что в ночь с 12 на 13 января в мобильном приложении "Резерв" могут быть временно недоступны электронные военные документы. Период ограничения доступа продлится с 00:00 до 06:00 и связан с проведением технических работ в реестре "Оберег".

Приложение Резерв+. Фото: 24 Канал

"В настоящее время доступ к военно-учетным документам в приложении может быть ограничен. Просим граждан, которым нужны эти документы в указанный промежуток, заранее загрузить их PDF-версию", — отмечается в заявлении Минобороны.

По завершении работ все электронные документы будут отображаться в обычном формате, отметили в ведомстве.

Напомним, мобильное приложение "Резерв" было запущено Министерством обороны весной 2024 года как электронный кабинет военнообязанных. Он позволяет:

· Обновлять военно-учетные данные.

· Получать информацию из реестра "Оберег".

· Формировать военно-учетные документы.

· Подавать запросы на отсрочку от мобилизации.

Приложение "Резерв" значительно упростило процедуры для военнообязанных, позволив получать доступ к важным документам онлайн.



Министерство отмечает, что все работы производятся для совершенствования сервиса и обеспечения его стабильной работы. Пользователей призывают отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее загрузить необходимые документы.

Портал "Комментарии" ранее писал, что более 36 тысяч украинцев воспользовались рекрутинговым сервисом в приложении для военнообязанных "Резерв". Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.