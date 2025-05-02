Экстрасенс спрогнозировала, будет ли прекращение огня к лету

На фоне оживления переговоров о прекращении огня в Украине все больше украинцам хочется хотя бы приблизительно иметь представление, что стоит за всеми этими разговорами и действительно ли может быть долгожданное прекращение обстрелов. На самом деле, заявление о прекращении огня в Украине должно действительно появиться еще до лета. Такой прогноз сделала тарологиня, экстрасенс Ольга Стогнушенко на YouTube-канале "Тарологиум".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Экстрасенс отметила, что вопрос о прекращении огня действительно заботятся. И есть все основания ожидать, что к лету будет какое-то громкое заявление по этой теме.

"Вот будет, все же, какое-то громкое заявление, какое-то понимание, какая-то, знаете, переломанная ситуация, она будет, она произойдет. Заявление о прекращении огня. Ну, все равно, вот понимаете, будут они, заявления эти будут, и эта тема, она будет сейчас очень интенсивно качаться, очень интенсивно. И она будет качать тремя сторонами почему-то. Тема прекращения огня все же сейчас захотят присоединиться к завершению войны, вы же понимаете", — отметила Ольга Стогнушенко.

Экстрасенс отметила, что сейчас появятся даже те, кого не было в течение трех лет. Все сразу станут публичными, чтобы быть причастными к финалу.

"То есть и я там был, и я причастен, и меня заметьте, пожалуйста, в историку. Поэтому здесь со всех сторон эта тема будет", – добавила специалист.

Читайте на портале "Комментарии" — кремлевский глава Владимир Путин настаивает, чтобы Россия получила контроль над четырьмя украинскими областями, которые остаются частично оккупированными, в рамках любого потенциального соглашения о прекращении войны. Об этом сообщают три источника в Москве, которые осведомлены о ходе событий.

Это условие усложняет усилия бывшего президента США Дональда Трампа, пытающегося добиться прекращения боевых действий и достичь продолжительного мира, пишет Bloomberg. В Белом доме все сильнее растет беспокойство по этому поводу.



