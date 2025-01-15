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Эксперт указал на важную особенность обстрела 15 января и предупредил о неотвратимости опасности

Сегодня главным объектом удара стала Западная Украина, но серьезных успехов враг не добился.

сегодня, 12:50
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Клименко Елена

После сегодняшнего массированного ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по Украине, есть вероятность, что они могут совершить повторную атаку раньше, чем через 2-3 недели. .

Эксперт указал на важную особенность обстрела 15 января и предупредил о неотвратимости опасности

Стратегическая авиация. Фото: РБК-Украина

"В Черном море пока находится по меньшей мере четыре ракетоносителя с "Калибрами". Добавьте к этому дальнобойные бомбардировщики, такие как Ту-22, удары "Искандеров" и северокорейские аналоги... Я не уверен, что мы должны ожидать 2-3 недели до следующей удара. Надо надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему", — отметил он в эфире Киев24.

Также Лакийчук подчеркнул, что после попадания Сил обороны Украины по военному аэродрому "Энгельс-2" в России не было достаточно ресурсов для крупномасштабной атаки. По его словам, сегодня главным объектом удара стала Западная Украина, но серьезных успехов враг не достиг.

Эксперт также отметил, что эффективное контрнаступательное стратегическое планирование со стороны украинских сил может стать важным фактором в разгроме российских войск. По его словам, если украинские войска продолжат методически уничтожать вражеские запасы и останавливать их наступательные операции, это может ускорить завершение конфликта в пользу Украины.

"Основными целями были Львовщина и Ивано-Франковская область, где находится газовая инфраструктура, но большой вред нанести им не удалось. Поэтому основным объектом атак оставалась наша энергетическая инфраструктура. Сегодня в основном враг наносил удары по западным регионам. Очевидно, что после атаки на аэродром "Энгельс-2", у них не было достаточно сил для проведения столь крупного ракетного удара, как обычно", — добавил эксперт.

Как уже писал портал "Комментарии", армия РФ не учитывает собственные потери, поэтому они могут попытаться продвинуться не только на Днепропетровщину, но и даже добраться до Ужгорода в течение нескольких десятилетий.



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Источник: https://t.me/kyivtv/81095
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