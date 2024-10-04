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Эксперт рассказал, какой город станет следующей целью россиян после Угледара

Зимние вызовы на Донбассе: Курахово оказалось в эпицентре военных действий

сегодня, 18:32
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Черновалова Кристина

По последним отчетам, российские кафиры планируют захватить Курахово, расположенное на восточной Украине, к Новому году. Об этом в эфире Киев24 рассказал Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Он также предупреждает, что это превратится в мясорубку для оккупационных сил.

Эксперт рассказал, какой город станет следующей целью россиян после Угледара

Курахово под угрозой тотальной атаки до конца года

Курахово, недавно столкнувшееся с интенсивными атаками КАБами, подобно ситуации в Угледаре, стоит перед большими испытаниями. Военный эксперт отметил, что формирование южного фланга в Покровске ведет к активному штурму на город. Ухудшение погодных условий, характерное для зимнего периода, традиционно не помешает агрессору, подчеркнул Коваленко.
 По словам Коваленко, оборонные рубежи и рельефно-ландшафтные особенности делают Курахово труднодоступным для оккупантов. Однако интенсивное применение КАБов и тотальное огневое преимущество могут серьезно снизить возможности украинских защитников удерживать город.

Основную угрозу Кураховому представляют не только военные действия, но и логистические условия. Несмотря на существование двух выходов из города, которые могут послужить отступительными путями, российская сторона пытается ограничить эти пути, заявил Коваленко. Он также отметил, что продолжительность и интенсивность боев приведут к значительным потерям для агрессора, подобно событиям в Угледаре и Временном Яру.

Коваленко подчеркнул, что успех украинских сил зависит от поступления обещанной военной помощи от западных партнеров. Отсутствие оружия и мунициалов в критические периоды значительно усложняет ситуацию на передовой. "Зеленый свет" на нанесение ударов по авиационным базам РФ со стороны западных союзников может стать ключевым элементом в сдерживании окупантов и снижении их боевой активности на востоке Украины.

"Мы имеем все это? Нет, не мама… Общая тенденция ползучего наступления россиян не изменится, пока мы не получим по запросам все то, о чем делаем запросы нашим партнерам".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_kf9dKIpwsQ
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