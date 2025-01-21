Эксперт рассказал, как приход Трампа к власти изменил ситуацию на фронте в Украине

По словам военного эксперта Павла Нарожного, приход Дональда Трампа к власти уже сказывается на фронте в Украине. В эфире "Radio NV" он отметил, что многие готовятся к выполнению обещаний Трампа, в частности, по сокращению помощи Украине.

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"Накануне Байден завершал свое президентство с предоставлением крупных пакетов помощи, включая 500 ракет для ЗРК и артиллерийские снаряды. Это было сделано для того, чтобы Трамп не смог одномоментно остановить всю помощь Украине, имея такие рычаги", — пояснил Нарожный.

В условиях политической неопределенности, украинские Силы обороны ограничивают использование техники и боеприпасов.

"Мы уже получили приказ о временной остановке поставок международной помощи, хотя не совсем понятно, будет ли это касаться Украины. Но мы должны быть готовы к перерыву в поставках оружия", — добавил он.

По мнению эксперта, в последнее время основной задачей США было обеспечить Украину оружием для того, чтобы она могла выстоять в период политической неопределенности. "Это даст время Трампу на консультации с Путиным и понимание того, как действовать дальше", — отметил Нарожный.

Также следует отметить, что в своей инаугурационной речи Трамп не упомянул об Украине, что вызвало опасения, в частности в Швеции, где министерша экономики и финансов Элизабет Свантессон выразила обеспокоенность этой ситуацией.

Портал "Комментарии" писал, что миротворческие миссии могут быть осуществлены только при согласии обеих сторон конфликта, и Россия вряд ли согласится на такую возможность, поскольку это не отвечает ее интересам.