Эксперт рассказал, что может стоять за скандалом в 211-й бригаде

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Черновалова Кристина
В 21 -й понтонно-мостовой бригаде ВСУ разгорелся скандал: в интернете появились фото, на которых солдата якобы привязали к деревянному кресту. Этот инцидент стал темой горячих обсуждений среди общества и медиа. В настоящее время продолжается расследование, которое должно выяснить, это реальный случай жестокого обращения или постановка.
Как война влияет на мораль военных. Фото из открытых источников
Военный эксперт и бывший заместитель командира батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Апостроф TV призвал не торопиться с выводами. Он подчеркнул, что следствие должно дать ответы, ведь только оно может установить, подтвердятся ли обвинения.
По словам Дикого, к сожалению, случаи жестокого обращения не уникальны и могут случаться в любых армейских подразделениях, особенно вовлеченных в активные боевые действия. Постоянный стресс и необходимость убивать врага влияют на психику военных. Некоторые люди становятся более жестокими из-за обстоятельств, другие теряют границы между наказанием и личной расправой.
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