Эксперт рассказал, что может стоять за скандалом в 211-й бригаде

В 21 -й понтонно-мостовой бригаде ВСУ разгорелся скандал: в интернете появились фото, на которых солдата якобы привязали к деревянному кресту. Этот инцидент стал темой горячих обсуждений среди общества и медиа. В настоящее время продолжается расследование, которое должно выяснить, это реальный случай жестокого обращения или постановка.

Как война влияет на мораль военных. Фото из открытых источников

Военный эксперт и бывший заместитель командира батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Апостроф TV призвал не торопиться с выводами. Он подчеркнул, что следствие должно дать ответы, ведь только оно может установить, подтвердятся ли обвинения.

"Я в таких вопросах действительно очень осторожен. Потому что будет следствие. Если эти факты подтвердятся, это очень тяжелые статьи. Я категорически против того, чтобы мы сейчас по одному фото неизвестного происхождения и по разговорам депутатов и журналистов, даже без других фото- видеодоказательств". , решали признать какого-нибудь человека виновным в очень тяжелых статьях, за которые очень много лет сидеть", — заявил он.

По словам Дикого, к сожалению, случаи жестокого обращения не уникальны и могут случаться в любых армейских подразделениях, особенно вовлеченных в активные боевые действия. Постоянный стресс и необходимость убивать врага влияют на психику военных. Некоторые люди становятся более жестокими из-за обстоятельств, другие теряют границы между наказанием и личной расправой.

Никто не возвращается с войны точно таким, как он ушел. Все возвращаются более жестокими. Но кто становится более жестоким на 5%, а кто-то на 500%. И это очень индивидуально. И тот, кто ожесточился на 500%, может перейти те границы, после которых этот человек становится преступником, становится вредным", — отметил эксперт.

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