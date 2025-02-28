Эксперт оценил ситуацию на фронте: есть ли признаки стабилизации

Трудно утверждать, что ситуация на фронте полностью стабилизировалась, хотя уже можно увидеть определенные признаки этого. Об этом в эфире телемарафона заявил военный эксперт Сергей Грабский.

Война в Украине. Фото: УНИАН

"Нельзя забывать, что у России есть большие ресурсы, и это заставляет нас вести сложные оборонительные бои. Однако, мы увидели, что благодаря качеству нашего вооружения, подготовки войск и внедрению новых технологий, таких как беспилотники, нам удается сдерживать врага, который значительно сильнее нас", — отметил Грабский.

Он объяснил, что поэтому на некоторых участках фронта противник не достиг своих основных целей и не выполнил задачи, которые ставил перед собой еще в 2022 году. То есть, потратив огромные ресурсы и потенциал, оккупанты смогли добиться лишь ограниченных тактических результатов. Это можно связать с тем, что на фронте сейчас активные боевые действия ведутся только на отдельных участках. По словам эксперта, на большинстве территории фронта около 90% нет реальных шансов на продвижение врага вперед.

"Южный фронт почти остановлен. Там идут бои местного характера. Хотя это и боевые действия, они не приводят к значительным изменениям на фронте. На Восточном фронте несколько участков, где противник пытается проводить активные операции, но ситуацию назвать катастрофической я бы не смог", — сказал эксперт.

Один из таких "активных участков" находится возле Покровска. Грабский отметил, что хотя ситуация там еще не стабильна, есть определенные признаки улучшения.

"Враг пытался обойти Покровско-Мирноградскую агломерацию, где проживает более 100 тысяч мирных жителей, что больше, чем в Бахмуте, но не смог этого сделать. Растянув свои боевые линии, противник вынужден был замедлить свое наступление. районе Песчаного, где добились определенных результатов", — объяснил Грабский.

Портал "Комментарии" уже писал, что в ходе совместной атаки ВСУ и СБУ дронами 4 февраля в России поражено нефтеперерабатывающее предприятие "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ и ЗРК "Бук" оккупантов на оккупированном Запорожье.