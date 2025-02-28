Эксперт объяснил, без какой помощи США Украина не сможет существовать

Зенитные ракетные комплексы Patriot и ракеты к ним, а также бронетехника, предоставляемая США, чрезвычайно важны для Украины. Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона, обсуждая ситуацию, которая может возникнуть при отсутствии поддержки со стороны США.

Военная помощь Украине. Фото: 24 Канал

По его словам, для Украины существует два критических направления. Первый из них – это противовоздушная оборона.

"Мы чрезвычайно зависим от поставок Patriot, как самих комплексов, так и ракет к ним, поскольку враг также пытается нанести удары и вывести из строя нашу технику. Поэтому эти комплексы чрезвычайно необходимы. Мы пытаемся компенсировать это системами NASAMS, IRIS-T и комбинированными системами противовоздушной обороны, но это может быть трудно, но, следует отметить,"

Второе критическое направление — снабжение бронетехникой, хорошо зарекомендовавшей себя на поле боя. Как пояснил эксперт, речь идет о БМП Bradley и других бронированных боевых машинах. Грабский подчеркнул, что важно не только качество техники, но и ее количество.

"Европа не может предоставить в достаточном количестве вооружение такого класса. И если США снабжали нас боеприпасами для дальнобойных пушек, особенно для HIMARS, то будет очень сложно найти достаточное количество таких боеприпасов в Европе. Хотя мы продолжаем работать над этим вопросом", — добавил он.

Эксперт также отметил, что есть вероятность, что в определенный период Вооруженным силам Украины будет тяжело отражать штурмы российских окупантов без необходимой помощи от США.

Как уже писали "Комментарии", Пентагон сообщает, что США выделили Украине более 66 млрд. долларов военной помощи, а также свыше 31 млрд. финансовой поддержки в бюджет. Подобные цифры называет и президент Украины Владимир Зеленский, указывающий, что общая помощь США составляет около 100 млрд., а Кильский институт дает оценку в 120 млрд. долларов. Однако новое исследование от Economists for Ukraine называет цифру военной помощи от США в 18,3 млрд долларов.